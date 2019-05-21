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Грози, шквали та похолодання: які області накриє негода

STYLERЖиття    21.05.2019 - 06:45
Грози, шквали та похолодання: які області накриє негода
Погода в Україні 21 травня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні дещо погіршиться

Погода в Україні у вівторок, 21 травня, піднесе жителям країни неприємний сюрприз у вигляді дощів з грозами, а також похолодання. Про це повідомляють синоптики Gismeteo.

До речі, раніше про похолодання з вівторка попередила і синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, дощі сьогодні пройдуть в Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях. А на Заході - у Волинській, Івано-Франківській і Тернопільській областях очікуються сильні дощі, місцями з грозами. На решті частини країни буде крапати місцями, а Схід України сьогодні обійдеться без дощів.

Грози, шквали та похолодання: які області накриє негода

Погода в Україні 21 травня (фото: РБК-Україна)

Температура на Заході складе близько +16... +20 градусів.

В східних областях і на Півдні температура також дещо знизиться - тут термометри покажуть від +23 до +25 вище нуля.

На Півночі і в Центрі сьогодні вдень буде від +20 до +23 тепла.

Інтенсивність вітру складе від 7 до 12 метрів за секунду, очікуються пориви.

У Києві сьогодні від +18 до +22 градусів, буде накрапувати дощ, увечері можлива гроза.

Грози, шквали та похолодання: які області накриє негода

Погода у Києві 21 травня (скрін: gismeteo.ua)

До речі, нещодавно ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу, нещадно понівечив ліс.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

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