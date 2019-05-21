Грозы, шквалы и похолодание: какие области накроет непогода

Погода в Украине 21 мая (фото: pixabay.com)

Погода в Украине несколько ухудшится

Погода в Украине во вторник, 21 мая, преподнесет жителям страны неприятный сюрприз в виде дождей с грозами, а также похолодания. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.

К слову, ранее о похолодании со вторника предупредила и синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптиков, дожди сегодня пройдут в Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях. А на Западе - в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях - ожидаются сильные дожди, местами с грозами. На остальной части страны будет капать местами, а Восток Украины сегодня обойдется без дождей.

Погода в Украине 21 мая (фото: РБК-Украина)

Температура на Западе составит около +16... +20 градусов.

В восточных областях и на Юге температура также несколько снизится - здесь термометры покажут от +23 до +25 выше нуля.

На Севере и в Центре сегодня днем будет от +20 до +23 тепла.

Интенсивность ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, ожидаются порывы.

В Киеве сегодня от +18 до +22 градусов, будет моросить дождь, вечером возможна гроза.

Погода в Киеве 21 мая (скрин: gismeteo.ua)

К слову, недавно ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.