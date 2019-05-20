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Підготуйте одяг потепліше: синоптик повідомила про неприємності

STYLERЖиття    20.05.2019 - 12:06
Підготуйте одяг потепліше: синоптик повідомила про неприємності
Колаж РБК-Україна

Українцям прогнозують похолодання

Погода в Україні 21 травня буде не найприємнішою. Синоптик Наталка Діденко прогнозує похолодання і радить покласти речі потепліше на чільне місце. Відповідний пост експерт опублікувала у соцмережі Instagram.

"21-го травня циклон Axel буде закидати нам атмосферні фронти. А ті, в свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози і навіть похолодання. Дощі з грозами найбільш вірогідні на Заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях, ввечері місцями в Криму. На решті території - без опадів", - пише синоптик.

Діденко зазначає, що в західних областях температура повітря знизиться до +15 +22, а на Півночі - до +19 +23 градусів. На Півдні і Сході очікується +25 +30 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, при грозах буде посилюватися.

Підготуйте одяг потепліше: синоптик повідомила про неприємностіФото: (facebook.com/tala.didenko)

До речі, в Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22 +23 градусів. Є імовірність дощу з грозою, а тому не варто ховати теплі речі у дальній ящик.

Нагадаємо, що 20 травня погода матиме відчутний вплив на самопочуття. Синоптик застерігає про небезпеку.

Ми писали, під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.

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