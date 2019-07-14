Грози та потужний вітер: українців попередили про складну погоду

Погода в Україні у понеділок, 15 липня, буде дощова майже скрізь - також очікуються грози та місцями сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря в середньому становитиме близько +24 градусів. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на Facebook-сторінці Українського гідрометцентру.

Початок тижня супроводжуватиметься опадами на Півночі, більшості західних та центральних областей, а також вместами на Півдні - у зазначених регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Жителям Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей в понеділок варто готуватися до злив.

Суха погода очікується в Харківській, Донецькій, Луганській та місцями в Дніпропетровській областях.

"Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото: Дощ (РБК-Україна)

Температура вночі в понеділок буде варіюватися в межах +10... +15 градусов, на узбережжі морів очікується максисум +18 градусів.

Вдень столибики термометрів покажуть жителям західних, північних та Вінницькій областей від +19 до +24 градусів, на решті території країни очікується від +25 до +28 градусів.

У Карпатських горах вночі температура повітря становитиме від +6 до +11 градусів, а вдень - від +9 до +14 градусів.

У столиці 15 липня буде хмарно й дощитиме, прогнозуються грози. Температура повітря у Києві протягом доби буде варіюватися між +13 градусів та +21 градус.

Карта погоди на 15 липня (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться літня спека.

Тим часом європейські експерти лякають українців небувалою спекою в своєму довгостроковому прогнозі. Так, у Вищій технічній школі Цюріха запевнили, в Києві в найближче десятиліття погода сильно зміниться і киян чекає 40-градусна спека.

Нагадаємо, кілька днів тому в Одесі пляжом Лузанівка пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. У мережі показали відео несподіваної стихії.