Грози і аномальна спека: синоптик розчарувала прогнозом на понеділок

Погода в Україні 29 липня буде спекотною, але при цьому в деяких областях випадуть дощі. Температура досягне +30 градусів і місцями перевищить цей показник. Прогноз погоди на понеділок склала український синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

Погода в Україні 29 липня – синоптик розповіла про спеку та дощі в понеділок (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Понеділок в Україні ще побуде спекотним. Температура повітря буде досягати і місцями перевищувати +30 градусів. Дощі витягнуться фронтальною ниткою з далекої півночі, від Волині, Рівненщини до Сумщини-Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінничині та Одещині", - пише Діденко.

Погода в Україні 29 липня – синоптик розповіла про спеку та дощі в понеділок (фото: facebook.com/tala.didenko)

В більшій частині України збережеться суха сонячна погода. У Києві 29 липня також дощів не очікується.

"В Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Істотні опади - навряд чи. Надалі, вздовж тижня, почне поступово заходити в Україну холодніше повітря і вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи", - попереджає синоптик

Погода в Україні 29 липня – синоптик розповіла про спеку та дощі в понеділок (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.

До цього синоптик попередила про різке похолодання з серпня.