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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 09:18
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються грози, місцями можливий град

Погода в Україні впродовж неділі, 28 липня, погіршиться у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за прогнозом синоптиків, у західних областях сьогодні очікуються сильні грози. У Закарпатській області прогнозується значний дощ, який місцями буде з градом та шквалами вітру до 20 м/с.

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденка повідомляла, що 28 липня погода в Україні буде спекотною, вдень температура повітря досягне позначки +34. Опади очікувалися лише вздовж Карпат та в прикарпатських областях.

У Києві, за даними синоптика, сьогодні також буде сухо та спекотно, вдень до +31. Однак з початку серпня в столиці очікується невелике похолодання, 3-4 серпня очікується всього від +22 до +24.

Крім того, Діденко попереджала, що з початком серпня в Україну прийде суттєве похолодання. Так, за її прогнозом, спека в країні утримається до 31 липня.

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