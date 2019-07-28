Грозы и аномальная жара: синоптик разочаровала прогнозом на понедельник

Погода в Украине 29 июля будет жаркой, но при этом в некоторых областях выпадут дожди. Температура достигнет +30 градусов и местами превысит этот показатель. Прогноз погоды на понедельник составила украинский синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Понедельник в Украине еще побудет жарким. Температура воздуха будет достигать и местами превышать + 30 градусов. Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни –Ровенщины до Сумщины-Харьковщины. И еще вероятны дожди с грозами на Винничине и Одесщине", - пишет Диденко.

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (фото: facebook.com/tala.didenko)

В большей части Украины сохранится сухая солнечная погода. В Киеве 29 июля также дождей не ожидается.

"В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки - вряд ли. В дальнейшем, на протяжении недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже на следующих выходных вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшим от жаркого солнца красным лицам, купальникам и голым плечам из фейсбучных фотографий, на вас будут смотреть длинные рукава, флисы с капюшонами, а вечером даже пледы", - предупреждает синоптик.

Погода в Украине 29 июля – синоптик рассказала о жаре и дождях в понедельник (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

До этого синоптик предупредила о резком похолодании с августа.