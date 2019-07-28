ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні очікується спека до +34

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 10:00
В Україні сьогодні очікується спека до +34
Ілюстративне фото (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

У Києві без опадів, вдень до +31

Погода в Україні 28 липня буде переважно сухою та спекотною, температура повітря місцями підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як прогнозують синоптики, сьогодні у більшості регіонів країни буде сухо та спекотно. Майже на всій території очікується температура від +29 до +32 вдень та від +16 до +19 вночі. На півдні очікується найспекотніша погода, там термометри покажуть до +34.

У західних областях очікується дощова погода, також можливі грози. Вдень температура коливатиметься від +29 до +33, вночі опуститься до +16. На Кримському півострові також без опадів, вдень до +32.

В Україні сьогодні очікується спека до +34

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні очікується переважно сонячна погода. Температура повітря вдень досягне +29...+31, вночі очікується від +17 до +19.

В Україні сьогодні очікується спека до +34

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про грози найближчими днями
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся