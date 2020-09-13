Грозові зливи і сильне похолодання: українців засмутили прогнозом

Погода в Україні готує після сонячних днів різкий перепад температури в кінці наступного тижня, сильні дощі та похолодання. І хоча градуси в першій половині жовтня ще будуть досить високими в денний час, після заходу сонця стовпчики термометрів будуть поступово наближатися до нуля.

Згідно з прогнозом погоди до кінця вересня та першого тижня жовтня, який дали синоптики Gismeteo, дощі зарядять на більшості території країни ближче до вихідних.

Яка погода очікується в найближчі 4 тижні в різних куточках України

У Києві з 13 по 17 вересня буде тепло і сонячно, а дощі почнуться 18-го (всього на пару днів). Так, температура повітря знизиться вдвічі: з +28 до +14 градусів за один день, а потім до 7 жовтня буде "стрибати" у межах +9... +23 градусів. Найхолоднішою ніччю стане 4 жовтня, коли очікується +3 градуси. Синоптики прогнозують дощовий тиждень з 24 вересня по 1 жовтня.

У Житомирі очікується схожа ситуація на наступному тижні - спочатку сухо і жарко, а 18 вересня заллє дощами та похолодає з +28 до +13 градусів. "Сезон" дощів триватиме, як і в столиці: з 24 вересня до початку жовтня. У першу ніч другого місяця осені буде +3 градуси.

У Луцьку дощ з грозою очікується 17 вересня, і з цієї дати опади будуть майже щоденними. З 17 на 18 вересня температура впаде з +24 до +14 градусів і далі буде змінюватись незначно. У нічний час нижче за +4 термометр не покаже.

У Харкові 17 вересня буде найжаркіший день (+29 градусів), але вже 18-го підуть дощі й температура за три дні опуститься до +10 градусів, поступово "плаваючи" по 7 жовтня вже без різких перепадів. У нічний час холодніше за +3 градусів не очікується. Дощі (від слабких до сильних) будуть чергуватися з ясною і сонячною погодою.

У Львові з 17 вересня почнуть лити дощі, подекуди з грозами, які 26 і 27 вересня переростуть у холодні зливи. Температурний спад теж припаде на цю п'ятницю, і градуси знизяться до +13. Найхолоднішим днем в найближчі чотири тижні стане 1 жовтня (вдень +6 і вночі +3 градусів).

У Сумах очікується різке зниження температури з 18 на 19 вересня: від +20 до +9 градусів вдень. Протягом чотирьох тижнів холодні дощі чергуватимуться ясними сухими днями. 4 жовтня температура повітря вночі опуститься до +1 градуса.

У Дніпрі найближчі дні будуть дуже теплими, а от з п'ятниці температура почне опускатися досить суттєво: з +30 до +20 за один день і ще до +12 градусів за другий. З 24 вересня по 1 жовтня дощитиме дуже сильно, а потім до 7 жовтня опади не очікуються, проте буде хмарно. Нижче за +4 градусів у нічний час температура не опуститься.

В Одесі ситуація з опадами буде майже аналогічною, проте трохи м'якше. А ось температурних стрибків синоптики не віщують: градуси будуть "плавати" протягом чотирьох тижнів у межах +28... +13 вдень та +19... +9 вночі.

Раніше синоптики попередили українців про те, що осінь і зима будуть аномальними.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі заявили про те, що в Україні кардинально зміниться клімат, і про сувору зиму доведеться забути.