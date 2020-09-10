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В Україні кардинально зміниться клімат: про сувору зиму забудемо

Четвер 10 вересня 2020 13:13
В Україні кардинально зміниться клімат: про сувору зиму забудемо
Клімат в Україні кардинально зміниться (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні більше не буде суворих і сніжних зим

В Україні дуже сильно зміниться клімат через глобальне потепління. Про суворі і сніжні зими нам доведеться забути. Річ у тому, що кліматичні зони переміщуються на північ. Наприклад, через цей рух Київ опиниться в степовій зоні, характерній для Півдня України.

"Крім підвищення середньорічної температури, будуть зміни природного біологічного різноманіття. Очікувати снігові та морозні зими в широті, де знаходиться українська столиця, вкрай оптимістично. Я переконана в цьому і більшість експертного середовища зі мною погоджуються", - розповіла УНІАН еколог Людмила Циганок.

За словами еколога, між експертами й вченими ведуться жваві дискусії, чи можна пригальмувати зміни клімату, але в будь-якому випадку до них точно треба адаптуватися вже сьогодні".

Людмила Циганок зазначила, що безсніжні зими дуже негативно позначаться на аграріях.

"В умовах атмосферної та ґрунтової посухи, зокрема нинішньої аномально теплої зими без стійкого снігового покриву, інтенсивного підвищення температури повітря, а також слабкого зволоження ґрунту з осені і критичної вологозабезпеченості навесні, і відсутності зімкненого травостою, посилюються руйнівні явища вітрової ерозії", - зазначила еколог.

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні цієї осені і взимку здивує черговими аномаліями. Синоптики кажуть, що буде тепло і навіть жарко, принаймні високими градусами нас буде радувати вересень.

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