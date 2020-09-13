Грозовые ливни и сильное похолодание: украинцев огорчили прогнозом

Погода в Украине готовит после солнечных дней резкий перепад температуры в конце следующей недели, сильные дожди и похолодание. И хотя градусы в первой половине октября еще будут довольно высокими в дневное время, после захода солнца столбики термометров будут постепенно приближаться к нулю.

Согласно прогнозу погоды до конца сентября и первой неделе октября, который дали синоптики Gismeteo, дожди зарядят на большинстве территории страны ближе к выходным.

Какая погода ожидается в ближайшие 4 недели в разных уголках Украины

В Киеве с 13 по 17 сентября будет тепло и солнечно, а дожди начнутся 18-го (всего на пару дней). Так, температура воздуха снизится вдвое: с +28 до +14 градусов за один день, а затем до 7 октября будет "прыгать" в пределах +9... +23 градусов. Самой холодной ночью станет 4 октября, когда ожидается +3 градуса. Синоптики прогнозируют дождливую неделю с 24 сентября по 1 октября.

В Житомире ожидается похожая ситуация на следующей неделе - сначала сухо и жарко, а 18 сентября зальет дождями и похолодает с +28 до +13 градусов. Продолжительный "сезон" дождей будет длиться, как и в столице: с 24 сентября до начала октября. В первую ночь второго месяца осени будет +3 градуса.

В Луцке дождь с грозой ожидается 17 сентября, и с этой даты осадки будут почти ежедневными. С 17 на 18 сентября температура упадет с +24 до +14 градусов и далее будет варьироваться незначительно. В ночное время ниже +4 термометр не покажет.

В Харькове 17 сентября будет самый жаркий день (+29 градусов), но уже 18-го пойдут дожди и температура за три дня опустится до +10 градусов, постепенно "плавая" до 7 октября уже без резких перепадов. В ночное время холоднее +3 градусов не ожидается. Дожди (от слабых до сильных) будут чередоваться с ясной и солнечной погодой.

Во Львове с 17 сентября начнут лить дожди, иногда с грозами, которые 26 и 27 сентября перерастут в холодные ливни. Температурный спад тоже припадет на эту пятницу, и градусы снизятся до +13. Самым холодным днем в ближайшие четыре недели станет 1 октября (днем +6 и ночью +3 градусов).

В Сумах ожидается резкое снижение температуры с 18 на 19 сентября: от +20 до +9 градусов днем. В течение четырех недель холодные дожди будут чередоваться ясными сухими днями. 4 октября температура воздуха ночью опустится уже до +1 градуса.

В Днепре ближайшие дни будут очень теплыми, а вот с пятницы температура начнет опускаться довольно существенно: с +30 до +20 за один день и еще до +12 градусов за второй. С 24 сентября по 1 октября будет очень дождливо, а затем до 7 октября осадки не ожидаются, но будет облачно. Ниже +4 градусов в ночное время температура не опустится.

В Одессе ситуация с осадками будет почти аналогичной, но только чуть мягче. А вот температурных скачков синоптики не предвещают: градусы будут "плавать" в течение четырех недель в пределах +28... +13 в дневное время и +19... +9 в ночное.

Ранее синоптики предупредили украинцев о том, что осень и зима будут аномальными.

Напомним, что в Укргидрометцентре заявили о том, что в Украине кардинально изменится климат, и о суровой зиме придется забыть.