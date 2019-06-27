Грозові зливи та шквали: українців попередили про удари стихії

Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

Негода 27 липня обумовлена рухом атмосферного фронту з Заходу

Погода в Україні у четвер, 27 червня, принесе значні опади в більшості областей через атмосферний фронт, однак температура повітря буде висока. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко, передає сайт Opogode.

Дощами заллє не тільки Захід, але й північні та центральні області. Так, мешканців зазначених регіонів очікують короткочасні грозові дощі, а місцями пройдуть сильні зливи, які супроводжуватимуть град і шквали.

У той же час 27 липня на Сході та в більшості південних областей суттєві опади малоймовірні.

У четвер температура повітря в середньому по країні вдень становитиме від +28 до +33 градусів, в темний час доби прогнозується від +17 до +23 градусів.

Жителям західних областей рекомендується не забувати брати з собою парасольки - синоптик попереджає від зливи і грози. Стовпчики термометра вдень покажуть від +27 до +32 градусів, вночі температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Півночі також варто чекати на грозові дощі. Температура повітря 27 червня вдень становитиме від +28 до +32 градусів, вночі - від +17 до +20 градусів.

У східних регіонах істотні опади не передбачаються. Термометри вдень покажуть від +30 до +33 градусів, у нічний час очікується від +17 до +23 градусів.

У Центрі ймовірність грозових дощів є великою в денний час. Температура повітря становитиме від +28 до +33 градусів, а в темний час доби "впаде" до +17 градусів максимум.

У південних регіонах дощі з грозами очікуються лише в Одеській області, на решті частині опади не передбачаються. Стовпчики термометрів у денний час будуть варіюватися між +30 і +33 градусів, а вночі - від +17 до +23 градусів.

У столиці 27 червня пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе близько +30 градусів, а вночі від +18 до +20 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського та всі навколишні райони.

Також ми писали про те, що Центральна Європа почала страждати від погодної аномалії. Синоптики прогнозують, що цього тижня температура досягне небувалого рекорду в +40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, нещодавно ураган під Херсоном розніс вщент ціле село.