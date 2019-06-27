Грозовые ливни и шквалы: украинцев предупредили об ударах стихии

Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

Непогода 27 июля обусловлена движением атмосферного фронта с Запада

Погода в Украине в четверг, 27 июня, принесет значительные осадки в большинстве областей из-за атмосферного фронта, однако температура воздуха будет высокая. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко, передает сайт Opogode.

Дождями зальет не только Запад, но и северные и центральные области. Так, жителей указанных регионов ожидают кратковременные грозовые дожди, а местами пройдут сильные ливни, которые будут сопровождать град и шквалы.

В то же время 27 июля на Востоке и в большинстве южных областей существенные осадки маловероятны.

В четверг температура воздуха в среднем по стране в дневное время составит от +28 до +33 градусов, в темное время суток прогнозируется от +17 до +23 градусов.

Жителям западных областей рекомендуется не забывать брать с собой зонтики - синоптик предупреждает от ливнях и грозах. Столбики термометра днем покажут от +27 до +32 градусов, ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Севере также стоит ждать грозовые дожди. Температура воздуха 27 июня днем составит от +28 до +32 градусов, ночью - от +17 до +20 градусов.

В восточных регионах существенные осадки не предвидятся. Термометры в дневное время покажут от +30 до +33 градусов, в ночное время ожидается от +17 до +23 градусов.

В Центре вероятность грозовых дождей велика в дневное время. Температура воздуха составит от +28 до +33 градусов, а в темное время суток "упадет" до +17 градусов максимум.

В южных регионах дожди с грозами ожидаются только в Одесской области, на остальной части осадки не предвидятся. Столбики термометров в дневное время будут варьироваться между +30 и +33 градусов, а ночью - от +17 до +23 градусов.

В столице 27 июня пройдут дожди и грозы. Температура воздуха в Киеве днем составит около +30 градусов, а ночью от +18 до +20 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Также мы писали о том, что Центральная Европа начала страдать от погодной аномалии. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура достигнет небывалого рекорда в +40 градусов по Цельсию.

Напомним, недавно ураган под Херсоном разнес вдребезги целое село.