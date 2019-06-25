Пекельна спека з Сахари насувається на Європу: лікарі занепокоєні (відео)

Погода в Україні і в Європі - синоптики прогнозують аномальну спеку (фото: GettyImages)

Погода на європейському континенті цього тижня досягне "помаранчового" рівня небезпеки

Погода в Україні все ще залишається спекотною - минулого тижня покажчики термометрів подекуди сягали до +37 градусів. Центральна Європа теж страждає від погодної аномалії. Синоптики прогнозують, що цього тижня температура сягне небувалого рекорду в +40 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє ТСН.

До слова, раніше український синоптик Наталка Діденко розповіла, чи вплине погодна аномалія на європейському континенті на кліматичні умови в Україні. За попереднім прогнозом синоптика, нашій країні може пощастити трхи більше.

Так, антициклон до Європи прийшов з вітрами з африканської пустелі Сахара. У Франції через високу температуру оголошено "помаранчевий", передостанній рівень загрози. А в Німеччині лікарні готуються приймати постраждалих від спеки.

У багатьох європейських містах люди охолоджуються за допомогою фонтанів та розпилювачів. Волонтери роздають безхатьченкам воду і облаштовують для них зони з кондиціонерами.

А місцеві заводи підвищують виробництво питної бутильованої води.

Погода в Україні і в Європі - синоптики прогнозують аномальну спеку (відео: YouTube/ТСН)

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