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В Україні кардинально зміниться погода: синоптик назвала дату

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П'ятниця 06 серпня 2021 13:31
В Україні кардинально зміниться погода: синоптик назвала дату Погода в Україні зміниться 9 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 7 і 8 серпня в більшості областей країни буде стійкою. Стовпчики термометра покажуть температуру повітря від + 25 до + 30 градусів. Але в понеділок, 9 серпня істотно потеплішає.

Такий прогноз озвучила українцям синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Експерт попередила, що з наступного тижня, а саме з Понеділка, спека знову повернеться в країну.

Погода нам вихідні 7 і 8 серпня

Діденко зазначила, що на вихідних буде практично погода без змін, але з неділі потеплішає і на заході країни.

"7-8 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня від +25 до +30 градусів, на Сході і південному сході до +33 (звідти спека і не думала йти), в західних областях + 23 + 26 градусів. Однак у неділю потеплішає також і на Заході", - написала синоптик.

За словами експерта, дощі на вихідних в нашій країні-малоймовірні, переважатиме суха погода.

"Дощі суттєві в більшості областей України вихідними малоймовірні. Тільки в нічні години випадатимуть грозові дощі на Лівобережжі України. Але вкрай нерівномірно", - зазначила синоптик.

Погода в Києві

У столиці на вихідних буде без опадів, в неділю температура підніметься +29 градусів.

"У Києві суботу та неділю обійдуться без дощів. 7-го серпня повітря буде комфортніше, близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів", - резюмувала Діденко.

Як ми писали раніше, через ускладнення погоди в Україні без світла залишилися 440 населених пунктів.

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