Що загрожує організму при нестачі води: від запаморочення до утворення тромбів

Недостатнє вживання води здатне викликати хронічне зневоднення і загрожує для організму небезпечними серйозними наслідками. Медики та експерти пояснили, чим загрожує дефіцит води в тілі людини та які симптоми вказують на проблему.

Як звертає увагу директор клініки китайської медицини Ханьлінь Чен Веньронг, вода грає роль своєрідного мастила і транспорту в організмі, вона зволожує слизову оболонку порожнини рота, полегшуючи ковтання, а також покращує перистальтику шлунково-кишкового тракту.

Також вода переносить поживні речовини і кисень до тканин і органів й усуває відходи, що утворюються в результаті клітинного метаболізму.

Хронічне зневоднення може мати безліч наслідків для організму:

Суха шкіра, позбавлена еластичності

Запаморочення, хронічний біль (у тому числі регулярна мігрень, біль у суглобах)

Відчуття втоми і легкі судоми під час тренування

Запор, ненормальне сечовипускання

Запалення (включаючи уретрит, цистит, вагінальну інфекцію)

Занепокоєння, дратівливість, безсоння

Крім того, це ожиріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину в крові, високий рівень цукру в крові, серцево-судинні захворювання.

За словами Веньронга, при без достатньої кількості води кровоносні судини і мікросудини звужуються, а кров стає густішою, що призводить до більш легкого утворення тромбів. Якщо тромб вже є і кровоносні судини стали тоншими, це може привести до гострої емболії, стенокардії та стиснення в грудях.

Він також зазначив, що жінки-пацієнти з хронічним зневодненням схильні до запалення, що призводить до уретриту, циститу і вагінальних інфекцій.

Скільки води потрібно пити щодня, щоб уникнути хронічного зневоднення

Насправді кількість води, яку слід випивати щодня, не така велика. У багатьох випадках досить випивати всього від 4,5 до 5 склянок води на день.

Веньронг пояснив, що деякі люди також споживають інші продукти з високим вмістом води. При цьому якщо ви споживаєте занадто багато води, то здатність організму засвоювати рідину погіршується, викликаючи набряки та інші проблеми зі здоров'ям.

Винятком є хворі на грип, яким слід пити багато води під час одужання.

Експерти зауважують, що заповнювати баланс води можна будь-якими напоями, але найкорисніше використовувати рідини, які не містять цукор. Так, соки та інші солодкі на смак напої тут не найкращі помічники, оскільки сприяють значному підвищенню рівня цукру в крові, особливо, якщо вживати їх на голодний шлунок.