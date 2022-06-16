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Що загрожує організму при нестачі води: від запаморочення до утворення тромбів

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Четвер 16 червня 2022 19:15
Що загрожує організму при нестачі води: від запаморочення до утворення тромбів Фото: чим загрожує недостатнє вживання води (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Недостатнє вживання води здатне викликати хронічне зневоднення і загрожує для організму небезпечними серйозними наслідками. Медики та експерти пояснили, чим загрожує дефіцит води в тілі людини та які симптоми вказують на проблему.

Про це передає The Epoch Times.

Як звертає увагу директор клініки китайської медицини Ханьлінь Чен Веньронг, вода грає роль своєрідного мастила і транспорту в організмі, вона зволожує слизову оболонку порожнини рота, полегшуючи ковтання, а також покращує перистальтику шлунково-кишкового тракту.

Також вода переносить поживні речовини і кисень до тканин і органів й усуває відходи, що утворюються в результаті клітинного метаболізму.

Хронічне зневоднення може мати безліч наслідків для організму:

  • Суха шкіра, позбавлена еластичності
  • Запаморочення, хронічний біль (у тому числі регулярна мігрень, біль у суглобах)
  • Відчуття втоми і легкі судоми під час тренування
  • Запор, ненормальне сечовипускання
  • Запалення (включаючи уретрит, цистит, вагінальну інфекцію)
  • Занепокоєння, дратівливість, безсоння
  • Крім того, це ожиріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину в крові, високий рівень цукру в крові, серцево-судинні захворювання.

За словами Веньронга, при без достатньої кількості води кровоносні судини і мікросудини звужуються, а кров стає густішою, що призводить до більш легкого утворення тромбів. Якщо тромб вже є і кровоносні судини стали тоншими, це може привести до гострої емболії, стенокардії та стиснення в грудях.

Він також зазначив, що жінки-пацієнти з хронічним зневодненням схильні до запалення, що призводить до уретриту, циститу і вагінальних інфекцій.

Скільки води потрібно пити щодня, щоб уникнути хронічного зневоднення

Насправді кількість води, яку слід випивати щодня, не така велика. У багатьох випадках досить випивати всього від 4,5 до 5 склянок води на день.

Веньронг пояснив, що деякі люди також споживають інші продукти з високим вмістом води. При цьому якщо ви споживаєте занадто багато води, то здатність організму засвоювати рідину погіршується, викликаючи набряки та інші проблеми зі здоров'ям.

Винятком є хворі на грип, яким слід пити багато води під час одужання.

Експерти зауважують, що заповнювати баланс води можна будь-якими напоями, але найкорисніше використовувати рідини, які не містять цукор. Так, соки та інші солодкі на смак напої тут не найкращі помічники, оскільки сприяють значному підвищенню рівня цукру в крові, особливо, якщо вживати їх на голодний шлунок.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали незначні ознаки надто високого рівня цукру в крові.

Додамо, що перед цим лікарі назвали фрукт, який може захистити від діабету.

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