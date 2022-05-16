Цей фрукт захищає від діабету: вчені зробили заяву

Вчені виявили фрукт, який найкраще підходить діабетикам. Його можна вживати попри високу калорійність, проте міру все ж треба знати.

За словами медика, мова йде про лічі. Це смачний і соковитий тропічний фрукт, який виник у південному Китаї більше 2000 років тому. Для українців він поки що - екзотика, проте цю ситуацію варто виправляти.

Чому саме лічі?

Лічі багаті поживними речовинами і містять багато необхідних вітамінів і мінералів, які необхідні для здорового організму.

Недавні дослідження показали, що фрукт має антиоксидантні, протизапальні, імуномодулюючі та навіть протидіабетичні властивості.

Медик каже, що для діабетиків, щоб поповнити цукор в організмі, їсти фрукти є найкращим вибором.

Фрукти не тільки забезпечують поживними речовинами, такими як вітаміни та мінерали, але й допомагають підтримувати рівень цукру в крові в організмі.

Фото: Лічі (pixabay)

Лічі - безпечний

Лічі містять 16% натуральної фруктози, яка безпечна для діабетиків, оскільки не потребує інсуліну для метаболізму.

Глікемічний індекс лічі невисокий, близько 50. Крім того, фрукт багатий харчовими волокнами, завдяки чому цукор лічі повільно виділяється в кров, регулюючи коливання цукру.

Однак лічі є висококалорійними фруктами. Діабетики не можуть їсти занадто багато, просто їжте від 3 до 5 на день.