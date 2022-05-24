Лікарі назвали незначні ознаки занадто високого рівня цукру в крові

Лікарі розповіли про симптоми підвищеного рівня цукру в крові. Вони можуть бути незначними і не викликати занепокоєння, проте їх не варто ігнорувати.

Відчуття спраги

Однією з ознак того, що у людини підвищений цукор в крові, є підвищена спрага і, відповідно, часте сечовипускання.

Наша кров безперервно фільтрується нирками, і в ідеалі вони усувають те, що нам не потрібно, і знову поглинають те, що нам потрібно, назад у кров. При перевищенні певного рівня нирки виводять глюкозу разом з водою в сечу. Це посилене виведення глюкози та води збільшує сечовипускання і, як наслідок, також посилює спрагу.

Коливання настрою

Коливання рівня цукру в крові може призвести до дратівливості, занепокоєння або млявості.

Коли рівень глюкози різко зростає, виробляється інсулін, і якщо реакція інсуліну сильна, швидке падіння рівня глюкози може призвести до симптомів, які перетинаються з низьким рівнем цукру в крові: млявість, тремтіння, головний біль, запаморочення.

Слід пам'ятати, що існують інші потенційні причини цих змін настрою, включаючи тригери в нашому середовищі, гормональні зміни, стрес, дефіцит мінералів і вітамінів, зневоднення тощо.

Проблеми з зором

Помутніння зору також є ознакою високого рівня цукру в крові. Кришталик ока, чутливий до концентрації глюкози в крові, і коливання рівня глюкози в крові або навіть стійкий високий рівень глюкози в крові можуть змінити форму кришталика.

Коли кришталик набрякає або змінює форму, оку стає важче фокусуватися, а зір розмивається. Часто буває, що зі стабілізацією рівня глюкози в крові зір також стабілізується.

Відчуття голоду та тяга до цукру

Люди з високим вмістом глюкози в крові можуть відчувати голод і тягу до цукру. Це може статися, попри регулярне вживання їжі та перекусів.

Якщо тканини організму погано реагують на інсулін (інсулінорезистентність), глюкоза не може ефективно проникати в клітини, і організм "думає", що глюкоза недоступна. Організм реагує на це, створюючи сигнали, які активують центри голоду в мозку і підвищують апетит.

Незрозуміла втрата ваги

Інсулінорезистентність створює в організмі середовище, в якому клітини не сприймають, що вони отримують "паливо". Це пов’язано з тим, що глюкоза не здатна проникати в клітини так ефективно, як, якби інсулін працював добре.

Через цю уявну нестачу енергії організм спалює інші види палива, і в результаті настає втрата ваги.

Інші симптоми

До інших ознак підвищеного цукру в крові можна віднести: