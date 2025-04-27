"Денежное" Новолуние осуществит мечты этих знаков Зодиака: хватайте свой шанс

Каждое Новолуние несет новые начинания, но это - особенное, "денежное". Его энергия обещает некоторым знакам Зодиака осуществление самых заветных мечтаний - пришло время поверить в себя и протянуть руку к своему счастью.

Телец

Новолуние 27 апреля толкнет вас к переменам, даже если вы давно привыкли держаться за старое. Жизнь подкинет внезапные возможности именно там, где вы их не ждали. Финансовый шанс или новая идея способны круто изменить ваше направление. Главное - не держаться за прошлое и слушать сердце.

Рыбы

Для вас это будет время магии и неожиданных "совпадений". Ответы на важные вопросы появятся как будто сами собой: в разговоре, в случайной фразе или даже во сне. Деньги идут за вдохновением, поэтому доверяйте интуиции и действуйте мягко, без надрыва. Ваш свет сейчас притягивает лучшее.

Весы

Новолуние откроет перед вами двери, о которых вы давно мечтали. Отношения, союзы, партнерские проекты - все будет в центре внимания. Если долго обдумывали новый старт или сотрудничество, пора переходить от размышлений к действиям. Легкость и умение видеть красоту вокруг принесут больше, чем серьезные планы.

Рак

Это Новолуние учит вас отпускать лишнее и принимать себя настоящими. Вам откроется шанс перевернуть старую страницу, не через боль, а через желание дышать полной грудью. Будут новости, которые заставят вас поверить в лучшее. Дайте себе право на счастье, вы это заслужили.

5 советов на Новолуние для всех знаков Зодиака