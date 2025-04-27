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"Грошовий" Молодик здійснить мрії цих знаків Зодіаку: хапайте свій шанс

Неділя 27 квітня 2025 06:12
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"Грошовий" Молодик здійснить мрії цих знаків Зодіаку: хапайте свій шанс Кому пощастить на Молодик (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Кожен Молодик несе нові починання, але цей - особливий, "грошовий". Його енергія обіцяє деяким знакам Зодіаку здійснення найзаповітніших мрій - настав час повірити у себе і простягнути руку до свого щастя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які знаки Зодіаку отримають особливий подарунок від Молодика, який настане 27 квітня.

Телець

Молодик 27 квітня штовхне вас до змін, навіть якщо ви давно звикли триматися за старе. Життя підкине раптові можливості саме там, де ви на них не чекали. Фінансовий шанс або нова ідея здатні круто змінити ваш напрям. Головне - не триматися за минуле і слухати серце.

Риби

Для вас це буде час магії та несподіваних "збігів". Відповіді на важливі питання з’являться ніби самі собою: у розмові, у випадковій фразі чи навіть уві сні. Гроші йдуть за натхненням, тож довіряйте інтуїції та дійте м’яко, без надриву. Ваше світло зараз притягує найкраще.

Терези

Молодик відкриє перед вами двері, про які ви давно мріяли. Стосунки, союзи, партнерські проекти - все буде в центрі уваги. Якщо довго обмірковували новий старт або співпрацю, час переходити від роздумів до дій. Легкість і вміння бачити красу навколо принесуть більше, аніж серйозні плани.

Рак

Цей Молодик вчить вас відпускати зайве і приймати себе справжніми. Вам відкриється шанс перегорнути стару сторінку, не через біль, а через бажання дихати на повні груди. Будуть новини, які змусять вас повірити у краще. Дайте собі право на щастя, ви це заслужили.

5 порад на Молодик для всіх знаків Зодіаку

  • сформулюйте одне велике бажання - на Молодик краще загадувати щось одне, але по-справжньому для вас важливе
  • очистіть простір навколо себе - приберіть зайве вдома чи на робочому столі, адже нові можливості люблять чисті місця
  • випишіть свої страхи на папері - а потім спаліть цей аркуш або позбудьтеся його (символічний акт очищення допоможе відпустити сумніви)
  • скажіть "дякую" за те, що вже маєте - вдячність відкриває нові потоки удачі та достатку
  • не поспішайте, дайте бажанням час на втілення - Молодик запускає процеси, які потребують терпіння і довіри до життя.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Collective World.

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