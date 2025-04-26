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5 знаков Зодиака заживут лучшую жизнь: кого накроет волна счастья

Суббота 26 апреля 2025 17:34
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5 знаков Зодиака заживут лучшую жизнь: кого накроет волна счастья Таро-гороскоп на неделю (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя станет настоящим чудом для представителей 5 знаков Зодиака. Карты Таро обещают им судьбоносные события, которые приведут к лучшей жизни.

Какие знаки Зодиака накроет волна счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Карты Таро обещают вам особый подарок от судьбы. Жизнь, о которой вы так давно мечтали, наконец станет реальной. Это даст вам не только шанс начать все с начала, но и заверит в том, что мечты сбываются. Делайте все, о чем думали, и не слушайте тех, кто попытается обжечь ваши крылья.

Скорпион

Уже с понедельника в вашу жизнь ворвется счастье. Радость и беззаботность, о которых вы даже боялись думать, позволит вам забыть обо всем плохом. И если вы сильно уставшие, то дайте себе время на отдых. Плывите по течению и наслаждайтесь жизнью, ведь она будет похожа на настоящую сказку.

Овен

Гороскоп-Таро обещает вам фантастическую неделю. Пришло время возрождаться из пепла и забывать о негативе. Говорите "пока" всем проблемам, они уйдут из вашей жизни. Начинается "белая полоса", а потому настраивайтесь на ритм счастья и приключений.

Дева

Не следует сдаваться и прекращать движение к мечте, ведь она уже очень близко! Осталось сделать всего несколько шагов, финальный рывок может быть тяжелым, но вы справитесь. Вселенная вознаградит вас за все, что вы делали для своего успеха. И новая жизнь, которая начнется уже очень скоро, вас точно не разочарует.

Козерог

Карты Таро советуют вам сжигать все мосты. Оставьте в прошлом людей и воспоминания, которые не давали вам радоваться жизни. Порой нужно попрощаться со всем, что тянет вас на дно - только так вы станете свободными от всех проблем. Судьба на вашей стороне, вы сможете перевернуть эту страницу и начать жить действительно счастливо.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Astrofame.

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