"Деньги на ветер". Педиатр назвала 5 анализов, которые никогда не нужно сдавать

5 неинформативных анализов

Анализ кала на дисбактериоз

По словам врача, такого анализа нигде в мире не существует. Также не существует нормы, которая бы подтверждала, что такое норма, а что дисбактериоз.

Бактерии в кишечнике меняются в зависимости от времени суток, диеты и других факторов. Пробы кала могут не отражать полную картину микрофлоры.

Анализ крови на определение иммуноглобулинов G к пищевым продуктам, когда есть подозрение на аллергию

Этот анализ тоже никакой пользы не даст. Все потому, что эти антитела свидетельствуют только о том, что ребенок и его иммунная система контактировала с этим пищевым продуктом. Поэтому это не свидетельствует об аллергии, а лишь о контакте.

Соскоб на клещ демодекс

Этот анализ очень популярен, особенно взрослые любят его сдавать.

На самом деле это состояние не требует лечения, когда обнаруживают этого клеща в коже, потому что он и в норме там живет. Лечение необходимо только тогда, когда есть какие-то проявления заболевания.

Анализ волос на определение микроэлементов

"Цена анализа - около 10 тысяч гривен, а ответов - ноль", - объяснила педиатр.

Дефициты в организме необходимо искать в крови.

К тому же на состав волос могут влиять внешние факторы, такие как загрязнение окружающей среды, косметические средства, стресс или лечение, что может искажать результаты анализа.

Нет единых стандартов и методик для анализа волос на микроэлементы, что может приводить к разным результатам в разных лабораториях.

Общий анализ крови в первый день повышенной температуры

Такой анализ также не стоит сдавать, все потому, что там не будет никаких изменений.

Лучше всего обратиться к грамотному специалисту, который сохранит ваши финансы и направит только на нужные обследования.

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