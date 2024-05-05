Украинцам рассказали, где можно сдать анализы бесплатно

Национальная служба здоровья Украины в 2024 году заключила договоры с четырьмя частными медицинскими лабораториями. Там украинцы могут бесплатно сдать анализы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как рассказали в ведомстве, договор был заключен со следующими частными лабораториями: Эскулаб, CSD, Смартлаб и Синево. Это позволит пациентам получить более широкий доступ лабораторных исследований. Однако это касается тех граждан, которые имеют декларацию с семейным врачом.

Как бесплатно сдать анализы в частной лаборатории

Для этого необходимо зайти на сайт НСЗУ и выбрать заведение, имеющее контракт со Службой.

С помощью фильтров нужно выбрать необходимое заведение – нужно нажать кнопку "Группа услуг".

Информацию можно анализировать по следующим критериям:

область, населенный пункт;

форма собственности;

поставщик услуг;

вид помощи (COVID-19, первичная, экстренная, специализированная)

направление (например, приоритетные стационарные услуги и т.п.)

группа услуг;

номер договора;

общая сумма договора.

Но стоит заметить, что у каждой лаборатории есть свои условия для безвозмездной сдачи анализов. Поэтому следует позвонить в выбранную лабораторию и уточнить данные по этому поводу.

Какие анализы можно сдать бесплатно в частной лаборатории

В основном безвозмездные анализы в частных лабораториях предусмотрены по пакету вторичной медицинской помощи №9 "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Полный список можно узнать на сайте НСЗУ.

Результаты анализов будут переданы в электронную систему здравоохранения.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.

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