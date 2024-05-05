Украинцам рассказали, где можно сдать анализы бесплатно
Национальная служба здоровья Украины в 2024 году заключила договоры с четырьмя частными медицинскими лабораториями. Там украинцы могут бесплатно сдать анализы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Как рассказали в ведомстве, договор был заключен со следующими частными лабораториями: Эскулаб, CSD, Смартлаб и Синево. Это позволит пациентам получить более широкий доступ лабораторных исследований. Однако это касается тех граждан, которые имеют декларацию с семейным врачом.
Как бесплатно сдать анализы в частной лаборатории
Для этого необходимо зайти на сайт НСЗУ и выбрать заведение, имеющее контракт со Службой.
С помощью фильтров нужно выбрать необходимое заведение – нужно нажать кнопку "Группа услуг".
Информацию можно анализировать по следующим критериям:
- область, населенный пункт;
- форма собственности;
- поставщик услуг;
- вид помощи (COVID-19, первичная, экстренная, специализированная)
- направление (например, приоритетные стационарные услуги и т.п.)
- группа услуг;
- номер договора;
- общая сумма договора.
Но стоит заметить, что у каждой лаборатории есть свои условия для безвозмездной сдачи анализов. Поэтому следует позвонить в выбранную лабораторию и уточнить данные по этому поводу.
Какие анализы можно сдать бесплатно в частной лаборатории
В основном безвозмездные анализы в частных лабораториях предусмотрены по пакету вторичной медицинской помощи №9 "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Полный список можно узнать на сайте НСЗУ.
Результаты анализов будут переданы в электронную систему здравоохранения.
Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.
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