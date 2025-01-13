Какие анализы украинцам надо сдавать ежегодно для крепкого здоровья?

Регулярные медицинские осмотры и профилактические обследования играют ключевую роль в раннем выявлении и предупреждении развития многих заболеваний.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие анализы рекомендовано сдавать украинцам каждый год, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

Почему ежегодные анализы важны?

Ранняя диагностика - залог успешного лечения. Многие заболевания на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому своевременное выявление проблемы позволяет начать лечение как можно раньше и избежать серьезных осложнений.

Ежегодные анализы помогают:

выявить скрытые заболевания (некоторые болезни, такие как диабет, гипертония или онкологические заболевания, на ранних стадиях могут не проявляться никакими симптомами)

оценить общее состояние здоровья

контролировать эффективность лечения

предупредить развитие осложнений

Перечень анализов, рекомендованных для ежегодного обследования

Общий анализ крови (ОАК). Это один из важнейших анализов, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить воспалительные процессы, анемию, нарушение свертываемости крови и другие патологии.

Общий анализ мочи (ОАМ). Позволяет оценить функцию почек и мочевыводящих путей, выявить воспалительные процессы, наличие сахара, белка и других веществ.

Биохимический анализ крови. Этот анализ позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа), обмен веществ (белковый, углеводный, липидный) и уровень микроэлементов.

Анализ крови на глюкозу (уровень сахара в крови). Важен для диагностики и контроля сахарного диабета.

Липидограмма (анализ на холестерин). Позволяет оценить уровень холестерина и триглицеридов в крови, что является важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Флюорография или рентгенография органов грудной клетки. Необходима для своевременного выявления заболеваний легких, в частности туберкулеза.

Электрокардиограмма (ЭКГ). Позволяет оценить работу сердца и выявить возможные нарушения сердечного ритма.

Анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4). Рекомендовано для диагностики заболеваний щитовидной железы.

Анализы на витамины (особенно витамин D). Позволяют выявить дефицит витаминов и скорректировать питание или назначить витаминные препараты.

Анализы на онкомаркеры. Рекомендуется для скрининга онкологических заболеваний, особенно для людей с повышенным риском.

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы. Позволяет оценить состояние внутренних органов и выявить возможные патологии.

Анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Рекомендовано для сексуально активных людей.

Осмотр стоматолога. Рекомендуется дважды в год для профилактики заболеваний ротовой полости.

Измерение внутриглазного давления. Особенно важно после 40 лет для профилактики глаукомы.

Особенности для женщин и мужчин

Женщинам рекомендовано ежегодно посещать гинеколога и проходить осмотр молочных желез (маммография или УЗИ).

Мужчинам после 45 лет рекомендовано ежегодно сдавать анализ на простат-специфический антиген (ПСА) для ранней диагностики рака предстательной железы.