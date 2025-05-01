Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте их
Уход за волосами начинается с мелочей - и выбор правильной резинки имеет значение. Некоторые популярные аксессуары могут вызвать ломкость, истончение и даже выпадение волос.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об обычных резинках, которые могут навредить волосам.
Стандартные резинки
Трихолог и косметолог Лолита Велиева рассказала, что такие резинки хорошо держат волосы и могут быть достаточно удобными для ежедневного использования. Но они слишком тугие, что может привести к боли или даже нарушению кровообращения в коже при длительном ношении.
Используйте их осторожно и не затягивайте слишком сильно.
Стандартные резинки (фото: кадр из видео)
Резинки с фурнитурой
Сюда относятся резинки с металлическими элементами или декоративными частями. Есть большой риск того, что они могут выдергивать или даже рвать пряди при снятии.
Используйте их только в исключительных случаях или избегайте вообще.
Резинки с фурнитурой (фото: кадр из видео)
Пружинные резинки
Несмотря на то, что эти резинки часто рекламируют, как безопасные для волос, то на практике они могут сильно выдергивать волосы, делая их посеченными.
Если у вас тонкие или поврежденные волосы, то лучше выбрать более мягкие резинки.
Пружинные резинки (фото: кадр из видео)
Резинки с бусинками
Эти резинки могут выглядеть красиво, но на самом деле они часто сильно запутывают волосы. В результате это может привести к поломке или даже потере волос, когда вы пытаетесь распутать их. Хотя они и стильные, но для волос не самые лучшие.
Резинки с бусинками (фото: кадр из видео)
Шелковые резинки с бусинками
Эксперт назвала это лучшим вариантом для волос. Они не перетягивают и не портят структуру.
К тому же они мягкие, не рвут волосы и не оставляют следов на коже головы, что делает их идеальными для использования в день и на ночь.
Шелковые резинки (фото: кадр из видео)
Как безопасно снять резинку с волос
Никогда не тяните резинку с волос, поскольку вы рискуете вырвать пряди. Лучше всего следуйте таким советам:
- держите корни волос, когда осторожно извлекаете резинку
- полностью разверните резинку, прежде чем снимать ее
- не тяните затянутую резинку по всей длине волос
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога и косметолога Лолиты Велиевой и сайт Byrdie.
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