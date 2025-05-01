Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте их

Уход за волосами начинается с мелочей - и выбор правильной резинки имеет значение. Некоторые популярные аксессуары могут вызвать ломкость, истончение и даже выпадение волос.

Стандартные резинки

Трихолог и косметолог Лолита Велиева рассказала, что такие резинки хорошо держат волосы и могут быть достаточно удобными для ежедневного использования. Но они слишком тугие, что может привести к боли или даже нарушению кровообращения в коже при длительном ношении.

Используйте их осторожно и не затягивайте слишком сильно.

Стандартные резинки (фото: кадр из видео)

Резинки с фурнитурой

Сюда относятся резинки с металлическими элементами или декоративными частями. Есть большой риск того, что они могут выдергивать или даже рвать пряди при снятии.

Используйте их только в исключительных случаях или избегайте вообще.

Резинки с фурнитурой (фото: кадр из видео)

Пружинные резинки

Несмотря на то, что эти резинки часто рекламируют, как безопасные для волос, то на практике они могут сильно выдергивать волосы, делая их посеченными.

Если у вас тонкие или поврежденные волосы, то лучше выбрать более мягкие резинки.

Пружинные резинки (фото: кадр из видео)

Резинки с бусинками

Эти резинки могут выглядеть красиво, но на самом деле они часто сильно запутывают волосы. В результате это может привести к поломке или даже потере волос, когда вы пытаетесь распутать их. Хотя они и стильные, но для волос не самые лучшие.

Резинки с бусинками (фото: кадр из видео)

Шелковые резинки с бусинками

Эксперт назвала это лучшим вариантом для волос. Они не перетягивают и не портят структуру.

К тому же они мягкие, не рвут волосы и не оставляют следов на коже головы, что делает их идеальными для использования в день и на ночь.

Шелковые резинки (фото: кадр из видео)

Как безопасно снять резинку с волос

Никогда не тяните резинку с волос, поскольку вы рискуете вырвать пряди. Лучше всего следуйте таким советам: