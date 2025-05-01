ua en ru
Чт, 01 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте их

Четверг 01 мая 2025 14:33
UA EN RU
Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте их Названы резинки, которые вредят волосам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за волосами начинается с мелочей - и выбор правильной резинки имеет значение. Некоторые популярные аксессуары могут вызвать ломкость, истончение и даже выпадение волос.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об обычных резинках, которые могут навредить волосам.

Стандартные резинки

Трихолог и косметолог Лолита Велиева рассказала, что такие резинки хорошо держат волосы и могут быть достаточно удобными для ежедневного использования. Но они слишком тугие, что может привести к боли или даже нарушению кровообращения в коже при длительном ношении.

Используйте их осторожно и не затягивайте слишком сильно.

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте ихСтандартные резинки (фото: кадр из видео)

Резинки с фурнитурой

Сюда относятся резинки с металлическими элементами или декоративными частями. Есть большой риск того, что они могут выдергивать или даже рвать пряди при снятии.

Используйте их только в исключительных случаях или избегайте вообще.

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте ихРезинки с фурнитурой (фото: кадр из видео)

Пружинные резинки

Несмотря на то, что эти резинки часто рекламируют, как безопасные для волос, то на практике они могут сильно выдергивать волосы, делая их посеченными.

Если у вас тонкие или поврежденные волосы, то лучше выбрать более мягкие резинки.

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте ихПружинные резинки (фото: кадр из видео)

Резинки с бусинками

Эти резинки могут выглядеть красиво, но на самом деле они часто сильно запутывают волосы. В результате это может привести к поломке или даже потере волос, когда вы пытаетесь распутать их. Хотя они и стильные, но для волос не самые лучшие.

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте ихРезинки с бусинками (фото: кадр из видео)

Шелковые резинки с бусинками

Эксперт назвала это лучшим вариантом для волос. Они не перетягивают и не портят структуру.

К тому же они мягкие, не рвут волосы и не оставляют следов на коже головы, что делает их идеальными для использования в день и на ночь.

Топ-4 резинки, которые не дают отрастить длинные волосы: выбросьте ихШелковые резинки (фото: кадр из видео)

Как безопасно снять резинку с волос

Никогда не тяните резинку с волос, поскольку вы рискуете вырвать пряди. Лучше всего следуйте таким советам:

  • держите корни волос, когда осторожно извлекаете резинку
  • полностью разверните резинку, прежде чем снимать ее
  • не тяните затянутую резинку по всей длине волос

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога и косметолога Лолиты Велиевой и сайт Byrdie.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за волосами Здоровье Волосы
NEWS
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера