Не тратьте деньги зря! Медик назвала 10 диагнозов, которые не требуют лечения

Часто, услышав от врача диагноз, пациенты начинают паниковать и сразу скупать чуть ли не пол аптеки. Но не все болезни нуждаются в медикаментозном лечении.

О том, какие диагнозы не нужно лечить, рассказала гинеколог Анастасия Мельничук на своей странице в Instagram .

Топ-10 диагнозов, которые не нужно лечить

Уреаплазма, обнаруженная в мазке - это не уреаплазмоз. Это норма у девушек. Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealiticum относятся к условно-патогенной флоре, всегда живущей во влагалище.

Сюда же относится и гарднерелла, микоплазма (кроме Micoplasma genitalium), атопобиум. Эти бактерии нам интересны только в соотношении с лактобактериями и при наличии ваших жалоб.

"Обнаруженная кандида в мазке - это еще не кандидоз. Кандидоз - это когда у вас есть типичные жалобы для этого заболевания. Эти грибы - обычные жители влагалища, как и уреаплазма. Они действительно не понимают за что их постоянно "выдворяют из дома", - говорит Мельничук.

ВПЧ-вирус папилломы человека очень часто передается половым путем, может провоцировать рак шейки матки (но не у всех и не всегда), поэтому и придумали вакцинацию.

"Часто самоэлиминируется из организма, нуждается только в пап-тесте с вашей стороны, иногда кольпоскопии и обычном осмотре у врача. Лечить ВПЧ, снижать вирусную нагрузку не следует, потому что не существует действенных препаратов", - утверждает гинеколог.

Лейкоциты в мазке - это не всегда признак воспаления и не нуждается в рутинном лечении.

"Эрозия шейки матки - тот самый недуг, из-за которого каждая вторая девушка считается больной, прижигается шейка матки, используются недейственные препараты", - объясняет врач.

Эрозия - это эктопия цилиндрического эпителия. Когда эпителий из цервикального канала распространяется на шейку матки, покрытую многослойным плоским неороговевшим эпителием. Это вариант нормы.

Иногда, когда имеются контактные кровотечения и сильные выделения, можно рассмотреть лечение.

"У вас вагинит, надо ставить гексикон 7 суток - звучит как бред. Вагинит без возбудителя - это не диагноз, нужно разобраться, какая бактерия вызывает симптомы, на которую и будет направлено лечение. Вообще ничего не лечите спринцеванием", - советует врач.

Фолликулярная киста и киста желтого тела (лютеиновая) рассасываются самостоятельно в течение 1-6 м.ц. без серраты, тазалока, нормоцикла и циклодинона.

Обнаружены спайки в малом тазу во время осмотра и экстрасенсорика. Их можно заподозрить, если в прошлом имелись операции на органах брюшной полости. Увидеть их можно во время лапароскопии и устранить чисто хирургическим путем.

"Если у вас повышен уровень андрогенов в крови, но цикл в норме и нет симптомов таких как гирсутизм, акне, алопеция, лечить эту гиперандрогению не нужно", - подчеркивает гинеколог.

СПКЯ не лечится нормоциклом, циклодином, и тем более самодельными настойками для спринцевания.