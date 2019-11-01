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Нафта подорожчала на 2% на тлі можливої торгової угоди між США і Китаєм

Новини » Економіка     01.11.2019 - 18:39
Нафта подорожчала на 2% на тлі можливої торгової угоди між США і Китаєм
Фото: видобуток нафти (OilNow)

На зростання також вплинули позитивні економічні дані в обох країнах

У п'ятницю, 1 листопада, ціни на нафту виросли на 2% на тлі прогресу в торгових переговорах США і Китаю і позитивних економічних даних в обох країнах, включаючи дані щодо зайнятості в США та виробничої активності Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, нафта марки Brent подорожчала на 1,10 долара, або на 2%, до 60,72 долара за барель, але залишалася в курсі падіння приблизно на 2% за тиждень.

Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,06 долара, або на 1,9%, до 55,24 долара за барель.

Повідомляється, що ціни на нафту виросли після того, як міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив у п'ятницю, що первісний "перший етап" торгової угоди з Китаєм, ймовірно, буде підписано приблизно в середині листопада. Раніше ціни на нафту падали через побоювання, що торгова війна між двома найбільшими економіками світу може знизити попит на нафту.

На зростання цін також вплинуло розширення виробничої активності в Китаї найшвидшими темпами з 2017 року, що вселило оптимізм щодо здоров'я китайської економіки. У США зростання робочих місць також сповільнилося менше, ніж очікувалося.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що збитки світової економіки від торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на початок 2020 року складуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

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