Врач рассказала, как определить, заразны ли вы еще после гриппа или простуды

Если вы заболели гриппом или простудой накануне зимних праздников, то стоит позаботиться о том, чтобы не передать болезнь своим близким. Врачи назвали способы, которые помогут проверить, заразны ли вы еще.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Грипп

Доктор Марлен Миллен рассказала, что во время гриппа могут появятся такие симптомы: озноб, лихорадка, кашель, боль в горле, усталость и головные боли, насморк и заложенность носа.

Когда появляются симптомы гриппа, люди становятся наиболее заразными в первые несколько дней.

В такое время стоит оставаться дома. Когда симптомы начнут улучшаться, а лихорадка исчезнет без использования жаропонижающих препаратов, то вы станете менее заразным и можете покинуть свой дом и заниматься делами.

Считается, что вы выздоравливаете, если чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы выполнять повседневную деятельность.

В течение пяти дней пока у вас есть симптомы, носите маску и придерживайтесь физической дистанции, насколько это возможно.

Диагностический тест на грипп не может определить, насколько вы можете распространять болезнь.

Коронавирус

COVID вызывается вирусом, клинически известным как SARS-CoV-2. Может возникнуть лихорадка, кашель, боль в горле, мышечные боли, головная боль, заложенность или насморк, диарея, усталость и тошнота.

Потеря вкуса или обоняния является еще одним симптомом, который наблюдается при COVID-19.

Если у вас возникли такие симптомы, то оставайтесь дома. Как только симптомы начнут улучшаться в целом и лихорадка спадает без жаропонижающих препаратов , вы считаетесь менее заразным.

Носите маску и соблюдайте физическую дистанцию во время болезни и несколько дней после.

Иногда симптомы COVID обостряются через одну-две недели после первоначального появления. Если это произойдет, оставайтесь дома и следуйте советам врача.

Простуда

Обычная простуда вызывается различными типами респираторных вирусов. Типичными симптомами являются насморк или заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле, лихорадка, боли в теле и головная боль.

Это похоже на грипп, но один из способов отличить это то, что простуда появляется постепенно, обычно в течение нескольких дней. Тогда как грипп наоборот, протекает очень резко и интенсивно.

После того, как у вас появляются симптомы простуды, вы заразны в течение семи дней.

Ангина

Стрептококковая ангина - это бактериальная инфекция, которая обычно проявляется как боль в горле без каких-либо носовых симптомов или слезотечения. Горло может распухнуть, могут появиться красные пятна на небе или белые пятна на горле и поднимется температура тела.

Когда вы начинаете испытывать симптомы стрептококковой ангины, обратитесь к врачу.

После того, как вы начинаете принимать антибиотики для стрептококковой ангины, вы можете распространять инфекцию в течение примерно 24 часов после этого.

Стрептококковая ангина может быть заразной в течение трех недель, если вы не получаете надлежащего лечения.

Коклюш

Это бактериальная инфекция с симптомами, которые имитируют признаки обычной простуды на ранней стадии заболевания. У вас может быть насморк или заложенность носа, очень легкий кашель и высокая температура.

Болезнь начинается через 3-14 дней после инфицирования (в среднем 5-8 дней) и протекает как ОРВИ.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, и за недели болезни это очень истощает больного. Во время кашля может отходить мокрота. Этот период может длиться до 8 недель.

Коклюш является заразным с момента появления симптомов и до примерно 14 дней после начала кашля.