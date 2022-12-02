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Куда нельзя прикладывать грелку и как правильно ею пользоваться: это стоит знать всем

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Пятница 02 декабря 2022 21:21
Куда нельзя прикладывать грелку и как правильно ею пользоваться: это стоит знать всем Как правильно использовать грелку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Зима обещает быть самой сложной для украинцев из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Поэтому в каждом доме стоит иметь грелку, которая поможет согреться в сложное время. Однако важно правильно ее применять, чтобы не навредить здоровью.

Что нельзя делать с грелкой - читайте ниже .

Когда можно использовать грелку

В частности, есть определенный перечень ситуаций, в которых разрешено использовать согревающее устройство:

  • Для согревания разных частей тела. Грелка идеально подходит после промерзания, а также для отогрева конечностей. Ее применяют для согревания тела во время сна, особенно в холодный сезон;
  • Эффективна для профилактики простудных болезней. Чаще применяют вместо привычных горчичников;
  • Помогает снизить болевой порог. Поэтому некоторые девочки до сих пор используют грелку во время менструации;
  • Грелка помогает расслабить напряженную мускулатуру и увеличить приток крови, что особенно полезно для спортсменов.

В каких случаях запрещено использовать

Строго запрещено использовать грелку при острых воспалительных процессах. Воздействие тепла на поврежденные участки тела или органы может вызвать необратимые последствия. Не используйте грелку в следующих случаях:

  • при внутреннем кровотечении;
  • при высокой температуре тела;
  • при открытых ранах или при инфицировании ран;
  • при ушибах (не рекомендуется применять первые 24 часа);
  • при злокачественных опухолях и новообразованиях.

Как правильно применять

Есть определенный алгоритм применения грелки, который нарушать не рекомендуется. Чтобы не навредить здоровью, стоит:

  • Подготовиться к проведению процедуры. Для этого понадобится: резиновая грелка с пробкой, теплая вода (не выше 60 градусов) и чистое полотенце.
  • Нагрейте воду, затем налейте ее в полость грелки. Тщательно закупорьте затором. Важно убедиться, что на грелке не остались мокрые следы, после чего заверните прибор в чистое полотенце;
  • Приложите ее к нужной части тела и дождитесь, пока вода остынет. Разрешено менять воду на более теплую при остывании. Если вы меняете воду, то нужно делать 15-минутный перерыв.

Добавим, если вы раньше использовали резиновую грелку, то вам нужно убедиться, что в ней отсутствует вода. Также не забывайте и о гигиене. Используйте только чистые стерильные полотенца, чтобы сократить риск заражения кожными заболеваниями.

Ранее мы сообщали, как быстро согреться на улице или дома.

Также мы писали о том, какие продукты нельзя есть на морозе.

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