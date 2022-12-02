Куда нельзя прикладывать грелку и как правильно ею пользоваться: это стоит знать всем

Зима обещает быть самой сложной для украинцев из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Поэтому в каждом доме стоит иметь грелку, которая поможет согреться в сложное время. Однако важно правильно ее применять, чтобы не навредить здоровью.

Что нельзя делать с грелкой - читайте ниже .

Когда можно использовать грелку

В частности, есть определенный перечень ситуаций, в которых разрешено использовать согревающее устройство:

Для согревания разных частей тела. Грелка идеально подходит после промерзания, а также для отогрева конечностей. Ее применяют для согревания тела во время сна, особенно в холодный сезон;

Эффективна для профилактики простудных болезней. Чаще применяют вместо привычных горчичников;

Помогает снизить болевой порог. Поэтому некоторые девочки до сих пор используют грелку во время менструации;

Грелка помогает расслабить напряженную мускулатуру и увеличить приток крови, что особенно полезно для спортсменов.

В каких случаях запрещено использовать

Строго запрещено использовать грелку при острых воспалительных процессах. Воздействие тепла на поврежденные участки тела или органы может вызвать необратимые последствия. Не используйте грелку в следующих случаях:

при внутреннем кровотечении;

при высокой температуре тела;

при открытых ранах или при инфицировании ран;

при ушибах (не рекомендуется применять первые 24 часа);

при злокачественных опухолях и новообразованиях.

Как правильно применять

Есть определенный алгоритм применения грелки, который нарушать не рекомендуется. Чтобы не навредить здоровью, стоит:

Подготовиться к проведению процедуры. Для этого понадобится: резиновая грелка с пробкой, теплая вода (не выше 60 градусов) и чистое полотенце.

Нагрейте воду, затем налейте ее в полость грелки. Тщательно закупорьте затором. Важно убедиться, что на грелке не остались мокрые следы, после чего заверните прибор в чистое полотенце;

Приложите ее к нужной части тела и дождитесь, пока вода остынет. Разрешено менять воду на более теплую при остывании. Если вы меняете воду, то нужно делать 15-минутный перерыв.

Добавим, если вы раньше использовали резиновую грелку, то вам нужно убедиться, что в ней отсутствует вода. Также не забывайте и о гигиене. Используйте только чистые стерильные полотенца, чтобы сократить риск заражения кожными заболеваниями.