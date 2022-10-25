Что делать со сковородкой, к которой все прилипает: эти способы решат проблему

Пригоревшая сковорода - довольно частая проблема на кухне. К сожалению, ее невозможно очистить с помощью обычных средств для мытья посуды, поэтому приходится задействовать особые меры. Избавиться от столь частой проблемы помогут простые способы.

Чтобы еда не прилипала ко дну сковородки во время приготовления, можно воспользоваться натуральным ингредиентом, который есть на каждой кухне.

Сначала поставьте сковороду на огонь и добавьте в нее столовую ложку кокосового масла. Дайте ему растаять и добавить много соли, чтобы покрыть все дно. Используя бумажное полотенце, вытрите сковороду досуха. Благодаря этому приему пища больше не должна прилипать к сковороде.

Заметим, что придется повторить этот способ, если вы заметите, что еда снова прилипает к сковороде во время приготовления.

Налейте воды

Несколько капель воды в сковороде достаточно, чтобы еда не прилипала. Кроме того, если капли воды начинают трещать, то значит она нагрелась до правильной температуры.

Регулярно помешивайте

Регулярное помешивание во время приготовления предотвращает прилипание пищи. Для этого используйте лопатку или деревянную ложку, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие сковороды.

Разогрейте сковороду

Еще один очень простой прием, чтобы предотвратить прилипание пищи ко дну кастрюли - предварительно разогреть ее. Когда это будет сделано, налейте масла и дайте ему медленно нагреться, прежде чем положить в него еду.

Готовьте еду на медленном огне

Чтобы еда не прилипала к кастрюле из нержавеющей стали, отдавайте предпочтение приготовлению на медленном огне.

Благодаря этим достаточно простым способам еда больше не будет прилипать к поверхности сковороды во время каждого приготовления.