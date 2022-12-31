Вот как быстро избавиться от запаха жареной рыбы: просто бросьте это в масло
Рыба и блюда из нее обладают очень насыщенным запахом, который нравится не всем. Поэтому, когда на кухне готовится рыба, то с этим ароматом трудно справиться даже эффективной вытяжке. А сам запах впитывается в одежду и кухонные полотенца.
Об этом пишет Sante Plus.
Как избавиться от запаха рыбы
Если вы уже пожарили рыбу, то есть несколько способов, которые помогут быстро избавиться от запахов в доме.
Используйте белый уксус
Чтобы этот ингредиент эффективно впитывал неприятные запахи жарки, просто нагрейте или вскипятите уксус в кастрюле, не накрывая крышкой, в течение 6 минут. Пара избавит вашу кухню от неприятного запаха жареной рыбы.
Лимон и гвоздика
В сочетании эти два ингредиента эффективно избавляются от стойких запахов. В кастрюлю нужно налить немного воды, добавить лимонный сок и 3 гвоздики. Дальше все вскипятить, не накрывая кастрюлю.
Пищевая сода
Чтобы избавиться от запаха сырой рыбы в кухонной раковине, поможет обычная пищевая сода. Просто используйте его в виде пасты, смешав чашку соды с небольшим количеством воды. Затем нанесите эту смесь на раковину, протирая губкой. Это поможет устранить неприятные запахи.
Как предотвратить запах рыбы во время жарки
Веточка петрушки
Во время жарки рыбы в масло нужно бросить веточку петрушки. Таким образом, запах концентрируется на петрушке и не распространяется по всему дому. Также этот способ уменьшает разбрызгивание масла.
Ваниль
Если погрузить стручок ванили в масло, то он поглотит запах жарки.
Ранее мы сообщали, на каком масле категорически запрещено жарить.
Так называли способы, которые помогут заменить масло во время жарки блюд.