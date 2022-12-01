Грибы, орехи и сыр: Клопотенко дал простой рецепт вкусности, которая быстро готовится
Во время отключения света очень важно, чтобы приготовление блюда не занимало много времени. Евгений Клопотенко предлагает сделать потрясающее блюдо, которое порадует вкусом и не займет много времени на готовку.
Рецептом украинский кулинар поделился в своем Instagram.
Как приготовить грибы с сыром и орехами
"Поэтому предлагаю вам приготовить грибы с сыром и орехами. Три продукта, три простых действия, 20 минут ожидания, пока грибочки запекутся. И вы получите невероятный вкус, который захочется воспроизводить снова", - описал рецепт кулинар.
Вам понадобятся
- Шампиньоны 10-12 штук
- Грецкие орехи 50-70 граммов
- Пачка сыра (200 граммов)
Пошаговый рецепт приготовления
Помойте грибы и протрите их полотенцем. Далее нужно отделить от них ножки. Измельчите эти ножки, добавьте 50-70 г измельченных грецких орехов и пожарьте их вместе на сковороде.
Одну пачку сыра натрите на мелкой терке и смешайте с орехами и грибами. Начините шапочки грибов начинкой и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, 20-25 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.
А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.