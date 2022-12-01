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Грибы, орехи и сыр: Клопотенко дал простой рецепт вкусности, которая быстро готовится

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Четверг 01 декабря 2022 11:23
Грибы, орехи и сыр: Клопотенко дал простой рецепт вкусности, которая быстро готовится Фото: Евгений Клопотенко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Во время отключения света очень важно, чтобы приготовление блюда не занимало много времени. Евгений Клопотенко предлагает сделать потрясающее блюдо, которое порадует вкусом и не займет много времени на готовку.

Рецептом украинский кулинар поделился в своем Instagram.

Как приготовить грибы с сыром и орехами

"Поэтому предлагаю вам приготовить грибы с сыром и орехами. Три продукта, три простых действия, 20 минут ожидания, пока грибочки запекутся. И вы получите невероятный вкус, который захочется воспроизводить снова", - описал рецепт кулинар.

Вам понадобятся

  • Шампиньоны 10-12 штук
  • Грецкие орехи 50-70 граммов
  • Пачка сыра (200 граммов)

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте грибы и протрите их полотенцем. Далее нужно отделить от них ножки. Измельчите эти ножки, добавьте 50-70 г измельченных грецких орехов и пожарьте их вместе на сковороде.

Одну пачку сыра натрите на мелкой терке и смешайте с орехами и грибами. Начините шапочки грибов начинкой и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, 20-25 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.

А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.

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Евгений Клопотенко