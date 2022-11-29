Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите

Попкорн из кукурузы в домашних условиях действительно сделать гораздо легче, чем вы можете подумать. Речь идет не о тех пакетиках, которые кладутся в микроволновку. Когда вы будете покупать зерна, убедитесь, что они подходят для приготовления попкорна, для этого есть специальные сорта.

Как сделать попкорн на плите

Вам понадобятся:

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима или подсолнечного

1/3 стакана зерен кукурузы

10 г сливочного масла (или больше по желанию)

соль и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Положите туда сначала несколько зерен кукурузы и подождите, пока они раскроются. Потом добавьте остальные зерна. Главное, чтобы они лежали одним слоем.

Накройте крышкой кастрюлю и снимите с огня на 30 секунд. Затем сверните кастрюлю на плиту.

Когда попкорн начнет лопаться, немного отодвиньте крышку, чтобы выходил воздух. Так он останется более хрустящим и сухим. Периодически немного встряхивайте кастрюлю, двигая ее вперед-назад.

Когда между раскрыванием будет около 2-3 секунд, снимайте кастрюлю с огня и сразу высыпьте попкорн в большую миску. Растопите немного сливочного масла и полейте готовый попкорн, так будет еще вкуснее. Посолите по вкусу и перемешайте. По желанию добавьте копченую паприку, сухой перец чили или другие специи. Отлично подойдет и сыр пармезан.

Также попкорн можно сделать из гречки или риса, способ приготовления точно такой же, как и с кукурузой.