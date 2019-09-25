16-річна екоактивістка зі Швеції виявилася дочкою зірки Євробачення

Грета Тунберг виявилася дочкою зірки "Євробачення" (колаж: РБК-Україна)

Грета Тунберг підняла світ на мільйонні кліматичні протести

Грета Тунберг, юна екоактивістка зі Швеції, яка надихнула мільйони людей у світі виходити на протести проти кліматичних змін, виявилася донькою відомої шведської оперної співачки Малени Ернман, яка виступила на "Євробаченні-2009".

Грета Тунберг з мамою (фото: соцмережі)

Варто відзначити, що міжнародний пісенний конкурс у 2009 році проходив у Москві після перемоги в попередньому році Діми Білана. А в 2012 році Малена Ернман приїжджала в Москву, щоб дати концерт у філармонії.

Малена Ернман на Євробаченні-2009 (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Грета Тунберг прославилася ще рік тому - дівчинка почала протестувати під шведським парламентом з плакатом з написом "Шкільний страйк за клімат".

А нещодавно на Генеральній асамблеї ООН виступила з потужною заявою до світових лідерів, звинувативши їх у тому, що вони вкрали її мрії і дитинство.

Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у вкраденому дитинстві Шістнадцятирічна шведська школярка Грета Тунберг звинуватила зібралися на Саміт ООН по клімату глав держав у тому, що своїми порожніми обіцянками вони відібрали у неї мрії і дитинство. "Все це неправильно, мене не повинно тут бути, я повинна бути в школі, в своїй країні, Тепер ви вирішили звернутися до нас, молодим людям, за надією? Як ви смієте! Ви вкрали мої мрії, моє дитинство вашими порожніми заявами!". "Люди страждають, люди вмирають, гинуть екосистеми, багато видів на межі зникнення, а все, про що ви можете говорити - це гроші і казки про зростання економіки". Вона закликала голів держав навіть не намагатися переконувати, що для боротьби із забрудненням навколишнього середовища робиться досить. Завершуючи свій виступ, Грета Тунберг заявила, що "нові покоління будуть пильно стежити за діями нинішньої влади". "І якщо ви підведете нас, ми ніколи не пробачимо", - уклала вона. Опубліковано Організація Об'єднаних Націй Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Грета Тунберг на Генеральній асамблеї ООН (відео: facebook.com)

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