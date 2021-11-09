У Гренландії знайшли новий вид динозаврів: останки віком 214 мільйонів років (фото)

Міжнародна група палеонтологів з Бразилії, Португалії, Німеччини та Данії заявили про знайдені майже два повних скам'янілостей черепа травоїдного динозавра. Виявили знахідку палеонтологи з Гарвардського університету під час експедицій до Гренландії на початку 1990-х років.

Так, зараз дослідники класифікували їх як новий вид, невідомий раніше, пише Phys .

Новий вид отримав назву "Issi saaneq", що означає "холодна кістка" з мови інуїтів Гренландії.

Вчені знайшли у Гренландії останки динозавра (phys.org)

Зокрема, спочатку останки динозавра знайшли в 1994 році палеонтологи з Гарварду. Вчені тоді висловили припущення, що вони належать платеозавру – динозавру з довгою шиєю, який мешкав на території сучасних Німеччини, Франції та Швейцарії в тріасовому періоді.

Тому у ході дослідження дослідники створили 3D-модель внутрішніх структур і кісток тварини, все ще покритих осадовими породами. З'ясувалось, що анатомія двох черепів була унікальною у багатьох аспектах. Це свідчить, що черепи належали динозаврам нового виду.

Вчені знайшли у Гренландії останки динозавра (phys.org)

За словами вчених, травоїдний динозавр "Issi saaneq" жив на Землі приблизно 214 мільйонів років тому. Фахівці додають, що на планеті відбувалися кліматичні зміни, які дозволили травоїдним динозаврам досягти Європи й вийти за її межі.

Окрім того, знайдені черепи належали динозавру-підлітку та майже дорослій особині. Знахідка є першим доказом існування виду динозаврів, що є унікальним для Гренландії.