В Гренландии нашли новый вид динозавров: останки возрастом 214 миллионов лет (фото)

Международная группа палеонтологов из Бразилии, Португалии, Германии и Дании заявили о найденных почти двух полных окаменелостей черепа травоядного динозавра. Обнаружили находку палеонтологи из Гарвардского университета во время экспедиций в Гренландии в начале 1990-х годов.

Так, сейчас исследователи классифицировали их как новый вид, неизвестный ранее, пишет Phys .

Новый вид получил название "Issi saaneq", что означает "холодная кость" из языка инуитов Гренландии.

Ученые нашли в Гренландии останки динозавра (phys.org)

В частности, сначала останки динозавра нашли в 1994 году палеонтологи из Гарварда. Ученые тогда высказали предположение, что они принадлежат платеозавру – динозавра с длинной шеей, который жил на территории современных Германии, Франции и Швейцарии в триасовом периоде.

Поэтому в ходе исследования исследователи создали 3D-модель внутренних структур и костей животного, все еще покрытых осадочными породами. Выяснилось, что анатомия двух черепов была уникальной во многих аспектах. Это свидетельствует, что черепа принадлежали динозаврам нового вида.

Ученые нашли в Гренландии останки динозавра (phys.org)

По словам ученых, травоядный динозавр "Issi saaneq" жил на Земле примерно 214 миллионов лет назад. Специалисты добавляют, что на планете происходили климатические изменения, которые позволили травоядным динозаврам достичь Европы и выйти за ее пределы.

Кроме того, найденные черепа принадлежали динозавру-подростку и почти взрослой особе. Находка является первым доказательством существования вида динозавров, что является уникальным для Гренландии.