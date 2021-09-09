У Київській області знайшли останки динозавра: що говорять про це вчені

У Київській області виявили скам'янілості динозавра. Вчені знайшли кістки на глибині 30 метрів в Малинському кар'єрі. За попередніми даними, цим кісткам не менше 40 мільйонів років.

"Кістки знайдені на глибині 30 метрів в Малинському кар'єрі, в Київській області. Також там була знайдена вершина зуба, можливо, динозавра такого ж віку, як і кістки. Це - єдина знахідка на сьогоднішній час, яка підтверджує, що, можливо, на території України можна знайти останки динозаврів", - стверджує вчений.

Він додав, що зараз немає фахівця, який зміг більш точно вказати вік цих кісток або зуба.

Малинський кар'єр

Варто відзначити, що це кар'єр давно відомий тим, що там знаходять стародавні скарби та неймовірні останки тварин. Наприклад, вчені виявили в цьому кар'єрі скам'янілості мегалодона, акули-отодонтіда, риби Labrodon, отодуса, фісогалеуса, птихода і селахій Striatolamia.

Вчені стверджують, що динозаври могли бути в цій місцевості

Ще у 2016 році кандидат геолого-мінералогічних наук, співробітник Національного науково-природничого музею НАН України Володимир Гриценко заявив, що на території сучасної України могли жити динозаври багато років тому. Останки знаходили в Київській області, а також в Криму. І це були не тільки сухопутні, а й летючі, плавучі тварини, хижаки та травоїдні.

"Їх залишки у вигляді зубів можна також побачити в крейдяних відкладеннях в Київській області. Якщо поїхати на північ, на заплави на станції Пензевичі, то там, в гранітних кар'єрах в покладах крейди є останки динозаврів", - заявив вчений в інтерв'ю для Gazeta.ua.

Він зазначив, що в основному зараз можна виявити тільки зуби динозаврів, оскільки вони найкраще зберігаються.

"Були й хижі, і травоїдні. Знаходять зуби переважно хижих і морських. Це іхтіозаври та плезіозаври - ті, що втратили зв'язок з сушею. На Закарпатті також могли існувати динозаври, але точно про це не відомо. Є сліди в Карпатському фліші. Але вони вже більш молодої епохи Палеоген - до 60 мільйонів років тому. Палеоген закінчився 25 мільйонів років тому і почалося нове життя. У палеогені жили досить великі тварини, але це вже були Ссавці, десь 4,5 метри зросту", - пояснив Гриценко.