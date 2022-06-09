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Готуємо справжній італійський пиріг: додайте всього по 12 ложок і в духовку!

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Четвер 09 червня 2022 08:17
Готуємо справжній італійський пиріг: додайте всього по 12 ложок і в духовку! Колаж РБК-Україна: пиріг за італійським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас немає ваг, а всі знайдені рецепти готуються з точними грамами, не засмучуйтесь. Приготувати смачний, та ще й італійський пиріг, можна відміряючи всі компоненти простою ложкою.

Рецептом пирога поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Вимірювати їх потрібно однією ложкою, а розмір форми може бути від 20,5 до 22 сантиметрів - від цього буде залежати висота пирога.

Компоненти:

  • Цукор - 12 ст. л.
  • Олія без запаху - 12 ст. л.
  • Молоко - 12 ст. л.
  • Борошно - 12 ст. л. з невеликою гіркою (близько 250 г)
  • Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою (6 г)
  • Щіпка солі
  • Яйця - 3 шт. (великих)
  • Цедра і сік половини лимона
  • Ванільний цукор - 10 г або щіпка ваніліну

Покрокове приготування

До яєць додайте дрібку солі, 12 ст. л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збийте до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.

Додайте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. олії, цедру і сік лимона.

Змішайте 12 ст. л. борошна з розпушувачем, додайте до решти інгредієнтів.

Дно і стінки форми змастіть вершковим маслом, посипте борошном.

Вилийте тісто у форму, випікайте 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

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Також кулінар розповіла про спосіб готування десерту з молока без міксера всього за п'ять хвилин.

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