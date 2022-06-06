Набагато смачніше сирників! Готуємо українські манники на сковороді
Манники з сирною начинкою - чудова альтернатива сирникам. Цю українську страву готують на сковороді, а інгредієнти - прості і доступні.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти
Для начинки:
- Сир кисломолочний 10% - 180 г
- Ізюм - 20 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Цукор - за смаком
Для манного тіста:
- Манна крупа - 90 г
- Молоко - 450 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Цукор - за смаком
- Сіль - 1 щіпка
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 0,5 ч. л.
- Сіль - щіпка
- Вершкове масло - 10 г
Покрокове приготування
Для начинки змішайте сир, родзинки, ванільний цукор, за смаком можна додати ще звичайного цукру.
Яйце змішайте з сіллю і цукром до однорідності.
В молоко додайте ванільний цукор, звичайний цукор, дрібку солі. Доведіть молоко до кипіння, тонкою цівкою введіть манну крупу. Постійно перемішуючи, варіть 3-4 хвилини до загустіння. Дуже важливо, щоб манна каша була густою, інакше нічого не вийде.
Поверхню дуже рясно присипте борошном. Столову ложку змочіть у воді і викладіть 1 ст. л. манної каші на борошно, швидко сформуйте з неї коржик, по центру викладіть сирну начинку, защипніть краї і сформуйте пиріжок у формі човника. Все робити потрібно, поки манна каша гаряча, якщо вона охолоне, нічого вже не вийде, тому працювати потрібно дуже швидко, а каструлю з манною кашею накривати кришкою, щоб каша не остигала.
Манники обмокніть в яйці і обсмажте на олії до рум'яності. Готові манники викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Змастіть вершковим маслом.
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