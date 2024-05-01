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График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

Среда 01 мая 2024 07:25
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График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники Работать на Пасху будут не все украинцы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Уже совсем скоро - 5 мая - украинцы будут отмечать Пасху или Воскресение Иисуса Христа. А вот будут ли работать в этот день НБУ и другие банки, "Новая почта" и "Укрпочта", магазины и ТРЦ в разных городах - знают не все.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому на Пасху придется работать, а кто получит официальный выходной.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный Telegram-канал НБУ, официальные сайты "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Новой почты", "Укрпочты", ТРЦ "Skymall", ТРЦ "Блокбастер", ТРЦ "Lavina Mall", ТРЦ "Victoria Gardens", ТРЦ Daфi", "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ", "Rozetka".

Содержание

Как будут работать банки на Пасху

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины уже более года работает в режиме 24/7/365 - без выходных и праздничных дней. Следовательно, все банки, подключенные к СЭП, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных.

Известно, что в период действия в Украине военного положения на фоне полномасштабного вторжения РФ были отменены праздничные и нерабочие дни. Не переносится также выходной день на следующий после праздничного (если он приходится на субботу или воскресенье).

Исходя из этого, обычными рабочими днями для финансовой системы будут:

  • среда, 1 мая (День труда)
  • понедельник, 6 мая (следующий день после Пасхи)
  • среда, 8 мая (День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.)

А вот в воскресенье, 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху, отделения банков не будут работать.

В то же время услуги интернет-банкинга - "Приват24", "Ощад 24/7", "Monobank", "ПУМБ Online", "Raiffeisen Online", "Universal Bank", "Sense SuperApp" и т.д. - доступны круглосуточно и без выходных.

График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

Майские праздники во время военного положения не являются выходными (иллюстрация: t.me/nbu_ua)

Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху

Сотрудники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей, поскольку в воскресенье, 5 мая, работать не будут:

  • отделения НП
  • адресное обслуживание клиентов
  • доставка в почтоматы

А вот линия поддержки "Новой почты" работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха.

Стоит отметить, что в субботу (4 мая) и в понедельник (6 мая) НП будет работать в обычном для клиентов режиме.

В пресс-службе единственного национального оператора почтовой связи сообщили, что на Пасхальные праздники отделения "Укрпочты" будут работать так:

  • суббота, 4 мая - по привычным графикам
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной день
  • понедельник, 6 мая - по привычным графикам

График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

Лимитированный выпуск праздничного тематического почтового набора (иллюстрация: ukrposhta.ua)

График работы ТРЦ в Киеве, Львове, Харькове и других городах

Торгово-развлекательные центры в разных городах Украины на Пасхальные праздники будут в основном работать. Однако графики их работы могут быть изменены.

Например, ТРЦ "Skymall" (Киев, проспект Романа Шухевича, 2-Т) будет работать так:

  • суббота, 4 мая - с 10:00 до 20:00
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 21:00
  • понедельник, 6 мая - с 10:00 до 21:00 (по привычному графику)

В то же время ТРЦ "Блокбастер" (Киев, ул. Степана Бандеры, 36) будет работать так:

  • суббота, 4 мая - с 10:00 до 22:00
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 22:00
  • понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00

Тем временем ТРЦ "Lavina Mall" (Киев, ул. Берковецкая, 6-Д), ТРЦ "Gulliver" (Киев, площадь Спортивная, 1-А) и ряд других будут работать по привычному графику:

  • суббота, 4 мая - с 10:00 до 22:00
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 10:00 до 22:00
  • понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00

Во Львове ТРЦ "Victoria Gardens" (ул. Кульпарковская, 226-А) будет работать так:

  • суббота, 4 мая - с 10:00 до 19:00
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 22:00
  • понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00

А в Харькове ТРЦ "Daфи" (ул. Героев Труда, 9) будет работать так:

  • суббота, 4 мая - с 10:00 до 20:00
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 10:00 до 20:00
  • понедельник, 6 мая - с 10:00 до 20:00

Стоит отметить, что отдельные магазины или заведения в ТРЦ могут не соблюдать "общий" график работы и делать праздничные исключения для своих сотрудников.

В целом, чтобы узнать точный график работы того или иного ТРЦ в любом городе Украины, следует зайти на его сайт и найти контакты. Администраторы подскажут вам, как именно будет работать их ТРЦ в Пасхальные праздники.

График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

В ТРЦ "Gulliver" демонстрируют спасенную из "Добропарка" коллекцию писанок (иллюстрация: gullivercenter.com)

Как работают "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ" на Пасху 2024

Большинство торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов Украины - "Сильпо", "Auchan" ("Ашан"), "Novus", "АТБ" и т.д. - на Пасху будут работать по обычному графику. Хотя в некоторых из них рабочие часы могут быть изменены (сокращены).

Если вы не уверены, будет ли тот или иной магазин работать в нужную дату и время, лучше всего обратиться в службу поддержки.

Поскольку рабочий график магазинов одной сети может отличаться в зависимости от города и локации, лучше потратить несколько минут на поиск номера телефона и разговор, чем потерять время, добираясь до неработающего или уже закрытого маркета и возвращаясь обратно.

График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

Подготовиться к Пасхальным праздникам лучше заранее (иллюстрация: auchan.ua)

График работы "Rozetka" на Пасху

Отделения интернет-магазина "Rozetka", согласно информации пресс-службы маркетплейса, будут работать на Пасхальные праздники так:

  • суббота, 4 мая - по обычному графику
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной (для большинства отделений)
  • понедельник, 6 мая - по обычному графику

Стоит отметить, что некоторые магазины "Rozetka" на Пасху все же могут работать:

  • Киев, проспект Академика Глушкова, 13-Б (ТРЦ "Магеллан") - с 10:00 до 21:00
  • Киев, проспект Червоной Калины, 85 - с 10:00 до 19:00
  • Киев, ул. Александра Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - с 12:00 до 22:00
  • Киев, проспект Оболонский,19 - с 12:00 до 22:00
  • Киев, ул. Гната Хоткевича, 1-А (ТЦ "Novus") - с 10:00 до 19:00
  • Киев, проспект Броварской,17 - с 10:00 до 19:00
  • Львов, ул. Кульпарковская, 226-А (ТРЦ "Victoria Gardens") - с 12:00 до 21:00
  • Днепр, Звездный бульвар, 1-А (ТРЦ "Daфi") - с 10:00 до 21:00
  • Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 (ТРЦ "Караван") - с 10:00 до 19:00

В службе поддержки "Rozetka" отметили, что информация по этим магазинам может меняться, поэтому при необходимости следует дополнительно уточнить график их работы.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Пасху празднуют именно 5 мая, и какие методы "расчета" этого праздника существуют.

Читайте также, что нельзя делать в Страстную неделю - последнюю неделю перед Пасхой.

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