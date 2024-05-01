График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники
Уже совсем скоро - 5 мая - украинцы будут отмечать Пасху или Воскресение Иисуса Христа. А вот будут ли работать в этот день НБУ и другие банки, "Новая почта" и "Укрпочта", магазины и ТРЦ в разных городах - знают не все.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому на Пасху придется работать, а кто получит официальный выходной.
При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный Telegram-канал НБУ, официальные сайты "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Новой почты", "Укрпочты", ТРЦ "Skymall", ТРЦ "Блокбастер", ТРЦ "Lavina Mall", ТРЦ "Victoria Gardens", ТРЦ Daфi", "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ", "Rozetka".
Содержание
- Как будут работать банки на Пасху
- Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху
- График работы ТРЦ в Киеве, Львове, Харькове и других городах
- Как работают "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ" на Пасху 2024
- График работы "Rozetka" на Пасху
Как будут работать банки на Пасху
Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины уже более года работает в режиме 24/7/365 - без выходных и праздничных дней. Следовательно, все банки, подключенные к СЭП, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных.
Известно, что в период действия в Украине военного положения на фоне полномасштабного вторжения РФ были отменены праздничные и нерабочие дни. Не переносится также выходной день на следующий после праздничного (если он приходится на субботу или воскресенье).
Исходя из этого, обычными рабочими днями для финансовой системы будут:
- среда, 1 мая (День труда)
- понедельник, 6 мая (следующий день после Пасхи)
- среда, 8 мая (День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.)
А вот в воскресенье, 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху, отделения банков не будут работать.
В то же время услуги интернет-банкинга - "Приват24", "Ощад 24/7", "Monobank", "ПУМБ Online", "Raiffeisen Online", "Universal Bank", "Sense SuperApp" и т.д. - доступны круглосуточно и без выходных.
Майские праздники во время военного положения не являются выходными (иллюстрация: t.me/nbu_ua)
Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху
Сотрудники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей, поскольку в воскресенье, 5 мая, работать не будут:
- отделения НП
- адресное обслуживание клиентов
- доставка в почтоматы
А вот линия поддержки "Новой почты" работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха.
Стоит отметить, что в субботу (4 мая) и в понедельник (6 мая) НП будет работать в обычном для клиентов режиме.
В пресс-службе единственного национального оператора почтовой связи сообщили, что на Пасхальные праздники отделения "Укрпочты" будут работать так:
- суббота, 4 мая - по привычным графикам
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной день
- понедельник, 6 мая - по привычным графикам
Лимитированный выпуск праздничного тематического почтового набора (иллюстрация: ukrposhta.ua)
График работы ТРЦ в Киеве, Львове, Харькове и других городах
Торгово-развлекательные центры в разных городах Украины на Пасхальные праздники будут в основном работать. Однако графики их работы могут быть изменены.
Например, ТРЦ "Skymall" (Киев, проспект Романа Шухевича, 2-Т) будет работать так:
- суббота, 4 мая - с 10:00 до 20:00
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 21:00
- понедельник, 6 мая - с 10:00 до 21:00 (по привычному графику)
В то же время ТРЦ "Блокбастер" (Киев, ул. Степана Бандеры, 36) будет работать так:
- суббота, 4 мая - с 10:00 до 22:00
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 22:00
- понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00
Тем временем ТРЦ "Lavina Mall" (Киев, ул. Берковецкая, 6-Д), ТРЦ "Gulliver" (Киев, площадь Спортивная, 1-А) и ряд других будут работать по привычному графику:
- суббота, 4 мая - с 10:00 до 22:00
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 10:00 до 22:00
- понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00
Во Львове ТРЦ "Victoria Gardens" (ул. Кульпарковская, 226-А) будет работать так:
- суббота, 4 мая - с 10:00 до 19:00
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 12:00 до 22:00
- понедельник, 6 мая - с 10:00 до 22:00
А в Харькове ТРЦ "Daфи" (ул. Героев Труда, 9) будет работать так:
- суббота, 4 мая - с 10:00 до 20:00
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - с 10:00 до 20:00
- понедельник, 6 мая - с 10:00 до 20:00
Стоит отметить, что отдельные магазины или заведения в ТРЦ могут не соблюдать "общий" график работы и делать праздничные исключения для своих сотрудников.
В целом, чтобы узнать точный график работы того или иного ТРЦ в любом городе Украины, следует зайти на его сайт и найти контакты. Администраторы подскажут вам, как именно будет работать их ТРЦ в Пасхальные праздники.
В ТРЦ "Gulliver" демонстрируют спасенную из "Добропарка" коллекцию писанок (иллюстрация: gullivercenter.com)
Как работают "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ" на Пасху 2024
Большинство торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов Украины - "Сильпо", "Auchan" ("Ашан"), "Novus", "АТБ" и т.д. - на Пасху будут работать по обычному графику. Хотя в некоторых из них рабочие часы могут быть изменены (сокращены).
Если вы не уверены, будет ли тот или иной магазин работать в нужную дату и время, лучше всего обратиться в службу поддержки.
Поскольку рабочий график магазинов одной сети может отличаться в зависимости от города и локации, лучше потратить несколько минут на поиск номера телефона и разговор, чем потерять время, добираясь до неработающего или уже закрытого маркета и возвращаясь обратно.
Подготовиться к Пасхальным праздникам лучше заранее (иллюстрация: auchan.ua)
График работы "Rozetka" на Пасху
Отделения интернет-магазина "Rozetka", согласно информации пресс-службы маркетплейса, будут работать на Пасхальные праздники так:
- суббота, 4 мая - по обычному графику
- воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной (для большинства отделений)
- понедельник, 6 мая - по обычному графику
Стоит отметить, что некоторые магазины "Rozetka" на Пасху все же могут работать:
- Киев, проспект Академика Глушкова, 13-Б (ТРЦ "Магеллан") - с 10:00 до 21:00
- Киев, проспект Червоной Калины, 85 - с 10:00 до 19:00
- Киев, ул. Александра Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - с 12:00 до 22:00
- Киев, проспект Оболонский,19 - с 12:00 до 22:00
- Киев, ул. Гната Хоткевича, 1-А (ТЦ "Novus") - с 10:00 до 19:00
- Киев, проспект Броварской,17 - с 10:00 до 19:00
- Львов, ул. Кульпарковская, 226-А (ТРЦ "Victoria Gardens") - с 12:00 до 21:00
- Днепр, Звездный бульвар, 1-А (ТРЦ "Daфi") - с 10:00 до 21:00
- Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 (ТРЦ "Караван") - с 10:00 до 19:00
В службе поддержки "Rozetka" отметили, что информация по этим магазинам может меняться, поэтому при необходимости следует дополнительно уточнить график их работы.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Пасху празднуют именно 5 мая, и какие методы "расчета" этого праздника существуют.
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