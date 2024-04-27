Страстная неделя: чего нельзя делать в последнюю неделю перед Пасхой

Страстная неделя (Седмица) или как ее еще называют - Чистая неделя - является последними днями Великого поста, которые завершаются Пасхой. В этот период Церковь вспоминает Страсти Христовы, а верующие придерживаются ряда важных традиций и строгих запретов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чего именно не стоит делать в течение Страстной недели, можно ли возиться в саду или огороде, когда лучше всего печь паски, а также ходить на кладбище.

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Что нельзя делать в Страстную неделю

В 2024 году Великий пост у православных христиан начался 18 марта и продлится до 5 мая - когда наступит праздник Пасхи (Воскресение Иисуса Христа). Итак, Страстная неделя у православных продлится с 29 апреля по 4 мая.

На протяжении Страстной недели, которая считается важнейшим периодом года для христианства, в Церкви проводят много богослужений, вспоминают Тайную Вечерю, страдания, распятие и погребение Иисуса Христа.

Все дни в этот период называются "Великими" (Великий Понедельник, Великий Вторник и т.п.) или "Страстными" и отмечаются тем или иным событием из жизни Сына Божьего.

Для истинных верующих Страстная неделя - особенное время молитв, покаяния и поста.

В это время строго запрещено:

нарушать пост (есть молочные и мясные блюда, рыбу и яйца)

веселиться, петь, танцевать

устраивать праздники (даже в честь дня рождения)

справлять свадьбы

удовлетворять интимные желания (что в этот период считается грехом)

сердиться, ссориться, злословить, скандалить и оскорблять кого-то

завидовать кому-то

врать

отказывать кому-то в помощи

заниматься тяжелым физическим трудом

Страстная неделя - особое время для молитв ​​(иллюстрация: pixabay.com)

Что нельзя сажать в Страстную неделю

Несмотря на тщательные приготовления в течение Страстной недели к Пасхе, украинцы не забывают также о садовом и огородном сезоне, который в этот период находится в самом разгаре. Каждому хозяину хочется успеть сделать как можно больше, чтобы получить потом обильный урожай.

Согласно верованиям наших предков, в течение Страстной недели работать "на земле" категорически нельзя, поскольку это якобы - великий грех перед Богом. Люди верили, что в это время земля "не принимает семена", а если и принимает, то "урожай будет бедным".

В то же время священники отмечают - строгого запрета, который ограничивает действия людей, в Библии нет. Исходя из этого, садовые и огородные работы не должны считаться грехом, хотя некоторые советуют отложить их на период после Пасхи, чтобы иметь достаточно времени для молитв и подготовки к Воскресению Иисуса Христа.

В целом, исходя из посевных календарей садоводов-огородников, в апреле, на фоне невысоких среднесуточных температур, не советуют сажать в открытый грунт.

сладкий и острый перец

кабачки, баклажаны, патиссоны

огурцы

помидоры

теплолюбивые бахчевые культуры (арбуз, дыню)

тыквенные культуры

укроп, петрушку, базилик, чабрец, шалфей, цикорий

Садовые и огородные работы перед Пасхой лучше отложить (иллюстрация: pixabay.com)

Когда в Страстную неделю нельзя и можно печь паску

Главное пасхальное блюдо - паску - выпекают именно на Страстной неделе. Согласно традициям, делать это лучше всего в среду, четверг или субботу.

Это объясняется тем, что в понедельник или вторник печь паски рановато, а в Страстную Пятницу - нельзя. Поскольку Пасху отмечают в воскресенье, остаются именно вышеупомянутые три дня.

Итак, в этом году печь паски лучше всего 1, 2 или 4 мая.

Согласно народным обычаям, в среду вечером можно поставить опару, а утром - в Чистый четверг - выпекать. Если же вы планируете печь много пасок, можно, кроме среды и четверга, заниматься выпеканием еще и в субботу.

Важно помнить, что выпекать пасхальные паски нужно с искренней молитвой и чистыми мыслями. Возле теста нельзя ссориться или кричать.

Кроме паски нужно подготовить также крашанки (иллюстрация: pixabay.com)

В какой день Страстной недели нельзя идти на кладбище

В целом в Украине нет жестких правил, когда именно стоит ходить на кладбище. Это можно делать в любой день года - когда вам удобно.

Лучшим временем для уборки на кладбище считается Радоница (проводы) - день общецерковного поминовения усопших, который отмечается на второй неделе после Пасхи (на 9-й день). В это время люди традиционно ходят на кладбище, чтобы помолиться за своих близких, убрать могилы или посадить цветы.

Если же говорить о пасхальной неделе, то в этот день лучше сходить в храм - помолиться и очиститься духовно. Посещение кладбища в течение Страстной недели не рекомендуется.

Согласно народным поверьям, последний день перед Пасхой, когда можно убирать на кладбище - суббота накануне Вербного воскресенья.

Несмотря на это, многие люди убирают на могилах близких ранним утром в субботу перед Пасхой. Кое-кто все же отмечает - это время, когда важно соблюдать пост и религиозные нормы.