Почему Пасху празднуют именно 5 мая: объяснение

Христиане западного обряда праздновали Пасху 31 марта. Многие украинцы не понимают, почему в 2024 году мы отмечаем праздник так поздно, а именно 5 мая.

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Почему Пасха каждый год выпадает на разные даты?

Пасха, также известная как Светлое Христово Воскресение, ежегодно празднуется в разные даты в честь воскресения Иисуса Христа.

Сначала Пасху отмечали по иудейскому календарю, праздновали ее 14-го числа месяца нисан, что соответствует марту-апрелю по григорианскому календарю.

Позже начали использовать лунно-солнечный календарь, поэтому Пасха стала переходным праздником.

Почему в Украине в этом году празднуем Пасху 5 мая

Многие украинцы удивляются, почему в этом году Пасху в Украине празднуют в разные даты даже после перехода Православной Церкви на новоюлианский календарь. Этот момент можно объяснить следующим образом.

С 1 сентября 2023 года непереходные праздники в Украине сместились на 13 дней. Однако существуют отличия между православным и католическим календарями.

Церковь Украины и УГКЦ перешли не на григорианский календарь, а на новоюлианский календарь.

Между этими календарями также существуют отличия в расчете пасхалий - методике определения даты Пасхи.

Кроме непереходных праздников, которые теперь празднуются одновременно, существуют еще праздники, чье время празднования связано с первым весенним полнолунием, но они не имеют фиксированной даты.

Почему разные расчеты

Есть разные методы расчета Пасхи. Ранее христиане праздновали его по еврейскому календарю, опираясь на весеннее равноденствие. Однако в IV веке христианская церковь решила разработать систему, позволявшую духовенству самостоятельно определять дату Пасхи.

Существуют две системы определения даты Пасхи: александрийская пасхалия по юлианскому календарю и григорианская пасхалия по григорианскому календарю.

Согласно традиции, Пасха должна приходиться на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. И если Пасха совпадает с датой еврейского праздника Пасхи, его переносят на следующее воскресенье.

Разница в определении даты Пасхи возникла из-за календарной реформы, проведенной Римско-католической церковью в 1582 году, в результате которой был введен григорианский календарь. Эта реформа включала астрономический перерасчет юлианского календаря.

Почему Пасха в Украине 5 мая (фото: Getty Images)

Но потому, что юлианский календарь отставал на 11 минут в год, за 100 лет набегал один дополнительный день. К моменту введения григорианского календаря разница между календарями составляла 10 дней, сейчас она составляет 13 дней, а в 2100 году будет уже 14 дней.

Итак, христианские церкви используют разные методы расчета Пасхи в зависимости от календаря, который они приняли.

В григорианской пасхалии отмечается 21 марта, но равноденствие может происходить в диапазоне с 19 по 21 марта. Затем, после равноденствия, нужно отсчитать полнолуние, которое приходится на 25 марта. Таким образом, Пасха по григорианской пасхалии отмечается католиками и протестантами 31 марта.

В юлианском календаре весеннее равноденствие не совпадает с астрономическим и выпадает на 3 апреля. После этого отсчитывается первый полнолуние, который приходится на 24 апреля.

Поскольку Песах, праздник еврейского календаря, обычно приходится с 22 апреля по 30 апреля, то христиане восточного обряда (греко-католики и православные) празднуют Пасху не 28 апреля, а 5 мая.