В Україну знову суне потужний циклон: які області постраждають

Погода в Україні в четвер, 17 червня, принесе зливи і грози в одну частину країни, в той же час, інша - буде з майже спекотними літніми градусами. Детально про синоптичну ситуацію завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.

"17 червня у південній та східній частині значні, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі; у центральних, південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться у попередженні синоптиків.

Скрін: Штормове попередження на 17 червня (meteo.gov.ua)

Судячи з синоптичних карт, циклон накриє південну, східну і центральну частини країни, а на півночі і заході буде антициклонічна активність з сонцем і потеплінням.

Температура завтра +23+27 на заході (на Закарпатті +26+28), на півночі і сході +25+27, в центрі +23+25, а на півдні +21+24 градуси.

Скрін: Погода в Україні 17 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві до кінця тижня

У Києві буде тепло +27+28 вдень і +16+19 вночі. Завтра є ймовірність дощу, а з п'ятниці по неділю погода буде сонячною.

Скрін: Погода в Києві до кінця з 17 по 20 червня (gismeteo.ua)