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В Україні гроза, град та шквали, але не у всіх областях

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Київ, Четвер 17 червня 2021 08:33
В Україні гроза, град та шквали, але не у всіх областях Фото: де будуть дощі в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Сьогодні у південній та східній частині значні, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі.

У центральних, південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зазначимо, 17 червня дощі будуть у східних та південних областях, також частково у центральних. На іншій території України мінлива хмарність та без опадів.

Нагадаємо, в Україну знову суне потужний циклон, він принесе зливи і грози в одну частину країни, в той же час, інша - буде з майже спекотними літніми градусами.

Зазначимо, в Україні буде спека до +31 на цьому тижні. В західних регіонах відійдуть дощі, а також підніметься температура повітря.

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