Град, зливи і штормовий вітер: де в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні у четвер, 15 серпня, принесе грозові дощі, місцями сильні зливи, шквальні пориви вітру і навіть град в деякі області. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, грозова стихія зі зливами і місцями з градом особливо сильно розгуляється на Заході України. На Півночі і в Житомирській області також можливі опади, проте менш інтенсивні. Однак північно-західний вітер на Заході буде помірним.

А жителі північних, частини центральних областей, а також Одещини будуть потерпати від поривів сильного південного вітру, сила якого часом буде досягати штормових значень.

Погода в Україні 15 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Півдні, Сході та близьких до них центральних областей завтра очікується спека від +30 до +34 градусів і високий ризик виникнення пожеж.

У західних областях буде не просто прохолодно, а досить таки холодно - від +18 до +23 градусів.

"А ось на Півночі - повна демократія, - пише синоптик, - у четвер в Житомирській області +20... +23 градуси, у Київській області +23... +25 градусів, у Чернігівській області +25... +27 градусів, у Сумській області +26... +31 градус".

У Києві в четвер різко похолодає до +24 градусів. Синоптик прогнозує також сильні пориви південного вітру в столиці. Ймовірність дощу низька, буде хмарно.

Погода в Україні 15 серпня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що по Європі пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезні потоки води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.