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Готовятся к новым штурмам. Смотрите эффектные фото украинских военных

Воскресенье 26 ноября 2023 14:26
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Готовятся к новым штурмам. Смотрите эффектные фото украинских военных Военные готовятся к новым боям (фото: facebook.com/brigade128)
Автор: Полина Иваненко

У военных, которые защищают нас на фронте, почти нет времени на отдых. 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада тренируется даже в период короткого отвода с позиций. И на фото можно увидеть, какое это непростое дело.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) о тренировках защитников Украины рассказали на Facebook-странице 128 бригады.

Как проходят тренировки

Военные всегда шлифуют собственное мастерство. Защитники Украины постоянно тренируются и готовятся к новым боям.

"В периоды короткого отвода с боевых позиций у пехоты нет полноценного отдыха, ведь она тренируется, шлифует мастерство, готовится к новым штурмам или обороне", - говорится в посте.

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Тренировки военных (фото: facebook.com/brigade128)

Отмечается, что занятия проходят в любую погоду. Военные тренируются и в грязь, и в холод. И даже во время учений они передвигаются с полным боевым комплектом, а не с холостым.

Защитникам Украины приходится учиться работать в любых условиях. Враг атакует постоянно, его не останавливают грязь и морозы. Поэтому военные должны быть всегда готовы к тому, чтобы дать оккупантам отпор.

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128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (фото: facebook.com/brigade128)

"И хотя горные штурмовики возвращаются из них истощенными, отточенное мастерство очень пригодится в реальных боях", - добавили военные.

Больше фото с военными

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Нет описания фотографии.

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Украинские военные (фото: facebook.com/brigade128)

Как на фото реагируют пользователи

В комментариях под постом украинцы благодарят военных. Они пишут:

  • "Берегите себя! Пусть Господь вас оберегает! Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Спасибо вам!"
  • "Возвращайтесь живыми, ребята"
  • "Слава защитникам Украины!".

Ранее уже стало известно, что в ВСУ назвали сумму, которую украинские солдаты получают во время учений.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что означают шевроны ВСУ.

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