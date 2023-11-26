Готуються до нових штурмів. Дивіться ефектні фото українських військових
Військові, які захищають нас на фронті, майже не мають часу на відпочинок. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада тренується навіть у період короткого відведення з позицій. І на фото можна побачити, яка це непроста справа.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) про тренування захисників України розповіли на Facebook-сторінці 128 бригади.
Як проходять тренування
Військові завжди шліфують власну майстерність. Захисники України постійно тренуються та готуються до нових боїв.
"У періоди короткого відведення з бойових позицій піхота не має повноцінного відпочинку, адже вона тренується, шліфує майстерність, готується до нових штурмів чи оборони", - йдеться у дописі.
Тренування військових (фото: facebook.com/brigade128)
Зазначається, що заняття проходять за будь-якої погоди. Військові тренуються і в бруд, і в холод. І навіть під час навчань вони пересуваються з повним бойовим комплектом, а не з холостим.
Захисникам України доводиться навчатися працювати у будь-яких умовах. Ворог атакує постійно, його не зупиняють бруд та морози. А тому військові мають бути завжди готові до того, аби дати окупантам відсіч.
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (фото: facebook.com/brigade128)
"І хоча гірські штурмовики повертаються з них виснаженими, відточена майстерність дуже згодиться в реальних боях", - додали військові.
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Українські військові (фото: facebook.com/brigade128)
Як на фото реагують користувачі
У коментарях під дописом українці дякують військовим. Вони пишуть:
- "Бережіть себе! Нехай Господь вас оберігає! Повертайтесь додому живі і здорові! Дякуємо вам!"
- "Повертайтеся живими, хлопці"
- "Слава захисникам України!".
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