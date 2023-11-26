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Готуються до нових штурмів. Дивіться ефектні фото українських військових

Неділя 26 листопада 2023 14:26
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Готуються до нових штурмів. Дивіться ефектні фото українських військових Військові готуються до нових боїв (фото: facebook.com/brigade128)
Автор: Поліна Іваненко

Військові, які захищають нас на фронті, майже не мають часу на відпочинок. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада тренується навіть у період короткого відведення з позицій. І на фото можна побачити, яка це непроста справа.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) про тренування захисників України розповіли на Facebook-сторінці 128 бригади.

Як проходять тренування

Військові завжди шліфують власну майстерність. Захисники України постійно тренуються та готуються до нових боїв.

"У періоди короткого відведення з бойових позицій піхота не має повноцінного відпочинку, адже вона тренується, шліфує майстерність, готується до нових штурмів чи оборони", - йдеться у дописі.

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Тренування військових (фото: facebook.com/brigade128)

Зазначається, що заняття проходять за будь-якої погоди. Військові тренуються і в бруд, і в холод. І навіть під час навчань вони пересуваються з повним бойовим комплектом, а не з холостим.

Захисникам України доводиться навчатися працювати у будь-яких умовах. Ворог атакує постійно, його не зупиняють бруд та морози. А тому військові мають бути завжди готові до того, аби дати окупантам відсіч.

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128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (фото: facebook.com/brigade128)

"І хоча гірські штурмовики повертаються з них виснаженими, відточена майстерність дуже згодиться в реальних боях", - додали військові.

Більше фото з військовими

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На зображенні може бути: 1 особа та текст

Українські військові (фото: facebook.com/brigade128)

Як на фото реагують користувачі

У коментарях під дописом українці дякують військовим. Вони пишуть:

  • "Бережіть себе! Нехай Господь вас оберігає! Повертайтесь додому живі і здорові! Дякуємо вам!"
  • "Повертайтеся живими, хлопці"
  • "Слава захисникам України!".

Раніше вже стало відомо, що у ЗСУ назвали суму, яку отримують українські солдати під час навчань.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що означають шеврони ЗСУ.

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Збройні сили України