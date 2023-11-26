Шевроны ВСУ. Какие скрытые символы есть на них и что они означают (видео)

Геральдика - это историческая дисциплина, изучающая гербы, цветные эмблемы, исследующая историю возникновения и развитие гербовой традиции, законы составления гербов и их использование. У каждой армии мира есть своя особенная символика, потому и ВСУ не исключение.

РБК-Украина (проект Styler) показывает и объясняет, что означают символы на шевронах разных бригад ВСУ.

Эмблема Вооруженных Сил Украины имеет вид прямого равностороннего малинового креста с медальоном синего цвета в центре. В нем изображен тризуб.

В геральдике крест принадлежит к почетным знакам, а малиновый цвет означает благородство, победу и отвагу. Именно то, чем и славятся наши ВСУ.

Эмблема ВСУ (фото: МОУ)

Главное управление разведки решило "потроллить" Россию своей эмблемой, и получилось это довольно удачно. Прежде всего, символом украинской разведки является сова, а российской - летучая мышь. Догадайтесь, кто кем питается.

Девиз российской разведки звучит так: "Выше только звезды". А украинской - "Мудрість панує понад зірками".

А теперь посмотрим на эмблему ГУР МО поближе.

Эмблема ГУР МО (фото: Википедия)

Это карта мира, на которой выделили Россию. Сверху большая сова держит меч и вонзает его прямо в государство-террористку. В золотой круглой рамке написано "Воєнна розвідка України", а ниже выражение на латыни - "Мудрість панує понад зірками".

У 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр шеврон выглядит довольно символически. Это черный ворон с веточкой дуба со стороны. Сама бригада называется в честь республики повстанцев Холодный Яр, которая существовала на территории УНР в течение 1919-1922 годов.

Шеврон 93-й ОМБр "Холодный Яр" (фото: Facebook бригады)

У одного из атаманов республики Иван Черноусов был псевдоним "Черный ворон". Потому и видим эту птицу на шевроне.

Ветвь дуба символизирует дуб Железняка, которому примерно 1 100 лет. Между прочим, он растет именно в урочище Холодный Яр Черкасской области.

3-я отдельная штурмовая бригада сменила свой шеврон в этом году. Дело в том, что когда формировали отряд ТРО "АЗОВ-Киев", у него не было отдельной символики.

В мае 2022 после реформирования в известный сегодня "Азов" бойцы подразделения получили нарукавный знак. Это были три золотых меча на синем фоне. Они символизировали монумент "Поле мечей", который установили рядом с одной базой полка "Азов" для чествования павших во время российско-украинской войны.

Когда подразделение расширилось до бригады Сухопутных войск, символику изменили. Теперь это стилизованный символ "Идея Nации" в штурмовом начертании.

Шеврон "Азова" (фото: Википедия)

Зрительно он немного напоминает предыдущий шеврон, поскольку имеет вид трех вертикальных полос. Штурмовая "Идея Nации" изображена на шевроне бойцов и главной хоругви подразделения.

59-я отдельная мотопехотная бригада меняла свой нарукавный знак четыре раза. В 2014 году эмблема формирования изображала символику городов, где были созданы батальоны, а именно в Гайсине, Виннице, Житомире и Киеве.

В центре малинового щита с округленным нижним краем и выемками находился щит с четырьмя гербами этих городов. За щитом можно разглядеть скрещенные автоматы Калашникова и обвитый золотым дубовым венком украинский флаг.

Уже через год, в 2015, эмблему изменили. Теперь это был тот же малиновый щит, но уже с гербом Гайсина на фоне золотых скрещенных пернача и винтовки.

Эту символику использовали до 2019 года. Тогда ее сменили на оливковый щит с серебряным кантом, серебряным лапчатым крестом, между сторонами которого скрещены копья.

В центре креста - черный щит с серебряной подковой ушами кверху. Над композицией видна надпись "Воля Перемога".

В декабре 2020 года прессслужба бригады опубликовала новую нарукавную эмблему, которую используют сегодня. Она имеет вид геральдического щита оливкового цвета с голубым кантом, центральным элементом являются три расширенных серебряных шеврона, верхний из которых с петлей.

Окончательный вариант шеврона 59-й бригады (фото: Википедия)

Исторически такие шевроны как в украинском войске конца 1917-начале 1918 использовались Яковом Гандзюком, в честь которого названа бригада.

Больше о символах бригад ВСУ смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.