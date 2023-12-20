Готовим рождественский штолен без дрожжей: простой рецепт праздничной выпечки

Штолен - традиционная немецкая рождественская выпечка. Представляет собой пышный, душистый кекс. Его можно приготовить без дрожжей и с кисломолочным сыром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал "Кухня як релакс".

Список ингредиентов

Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов, орехов, мака, марципана или других сухофруктов, вымоченных в ароматном алкоголе. И, конечно же, это также и благодаря продолжительному периоду созревания.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

масло сливочное - 200 г

апельсин, цедра - по своему вкусу

лимон, цедра - по своему вкусу

сахар - 150 г

яйцо куриное - 2 шт.

сыр домашний - 200 г

мука пшеничная - 200 г

разрыхлитель - 10 г

смесь сухофруктов - 450 г

Легкий способ приготовления

Сначала в размягченное сливочное масло добавьте цедру цитрусов и взбейте миксером. После этого добавьте сахар и снова взбейте.

Далее добавьте яйца, творог, взбейте до однородности.

Добавьте муку и разрыхлитель, взбивайте тесто сначала миксером, затем вымесите руками. Затем промойте сухофрукты, пересыпьте их небольшим количеством муки и равномерно вмешайте в тесто.

Тесто нужно разделить на 3 части и сформовать штолены. Выложите на пергаментною бумагу и выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 40-45 минут.

Готовые горячие штолены пропитайте с обеих сторон растопленным сливочным маслом и щедро посыпьте сахарной пудрой. Упакуйте в фольгу и оставьте минимум на 1 сутки.

Рецепт приготовления штолена (скриншот)