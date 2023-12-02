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Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированию

Суббота 02 декабря 2023 18:08
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Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированию Как приготовить красивый пряничный домик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Приближается день Святого Николая, потому вместе с детьми можно создать настоящую новогоднюю сказку на собственной кухне. Можно сделать собственный пряничный домик.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кондитерский YouTube-канал "Кориця. Рецепти".

Что понадобится

Сначала нужно заранее приготовить следующие ингредиенты:

  • сахар - 100 г
  • мед - 200 г
  • масло сливочное - 100 г
  • сода пищевая - 10 г
  • корень имбиря, свежий - 20 г
  • корица молотая - по своему вкусу
  • кардамон молотый - по своему вкусу
  • мускатный орех молотый - по своему вкусу
  • кориандр молотый - по своему вкусу
  • яйца куриные - 1 шт.
  • яйцо куриное, желток - 1 шт.
  • мука пшеничная - 40 г

Для глазури понадобятся следующие ингредиенты:

  • яичный белок - 1 шт.
  • сахарная пудра - 20 г
  • крахмал картофельный - 1 ч.л
  • лимон, сок - по своему вкусу
  • вода - 1 ч.л

На видео автор рецепта отмечает следующие размеры заготовок для домика:

  • ширина фасада - 10 см
  • высота к крыше - 6 см
  • линия крыши - 9 см
  • высота боковых стен - 6 см
  • ширина боковых стен - 9 см
  • ширина крыши - 12,5 см
  • высота крыши - 10 см

Способ приготовления

Следует сначала сделать из бумаги шаблоны для дома.

Чтобы приготовить тесто, нужно соединить сахар, мед, свежий тертый имбирь и специи. Нагрейте смесь на водяной бане, тщательно перемешивая до однородности.

После этого добавьте сливочное масло, доведите массу до температуры примерно 70°C - должен раствориться сахар.

Всыпьте соду и 150 г муки и перемешайте. Влейте в тесто яйцо и один желток, тщательно размешайте. Далее всыпьте 150 г муки, перемешайте и оставьте остывать.

Насыпьте на стол оставшуюся муку и замесите тесто - оно должно получиться пластичное и не липкое. Если липнет в руки, подсыпьте до 50 граммов муки. Готовое тесто оставьте в холодильнике на 8 часов или дольше.

Раскатайте тесто и вырежьте заготовки для дома и выложите на тефлоновом коврике. Выпекайте при температуре 160 °C до готовности.

Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак приготовить пряничный дом (скриншот).

Когда пряники остынут, подровняйте края теркой.

Для глазури тщательно перемешайте все ингредиенты. После этого выложите ее в кондитерский мешок и разрисуйте детали дома. Все оставьте на несколько часов, чтобы глазурь высохла.

Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированию

Как приготовить пряничный дом (скриншот).

Далее нужно приготовить массу для склеивания домика. Добавьте к остаткам глазури немного сахарной пудры, чтобы загустить. Она должна быть как паста и падать с ложки.

Нанесите глазурь на края пряничных деталей и соедините стены избушки. Для страховки поставьте внутрь сосуд подходящего размера, чтобы на него опирались детали.

Когда стыки подсохнут, добавьте другие детали декора, двери и крыши.

Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированиюКак приготовить пряничный дом (скриншот).

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